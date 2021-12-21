Як злетіли ціни за рік: найбільше здорожчали яйця, олія та цукор

За рік у країні суттєво зросли ціни на продукти харчування, у тому числі – на соціально значущі

На тлі повідомлень уряду про рекордний за 30 років врожай, який зібрала Україна, важко не помітити й «рекордні» сплески цін на продукти. На фоні росту інфляції спостерігається динаміка зростання цін за рік на більшість харчових товарів. Про це повідомила пресслужба сервісу доставки продуктів Zakaz.ua, який проаналізував, як змінилися ціни на харчові продукти в українських супермаркетах протягом року.

«За рік у країні суттєво зросли ціни на харчові продукти, у тому числі – на соціально значущі: найбільше подорожчали яйця – на понад 54%, олія – на 35% та цукор – на 34%», – йдеться в повідомленні.

Також подорожчав хліб: рік тому «Український» коштував 24 грн за одиницю, а станом на 10 грудня 2021 року його вартість зросла до 30 грн. Ціна батона піднялася з 17 до 22 грн за штуку.

Зросла в ціні також і молочна продукція: молоко подорожчало на 4%, а вершкове масло – на 14%. Пакет молока об’ємом 900 мл та жирністю 2,6% коштує в середньому 24 грн.

Не уникли подорожчання і м’ясні продукти: яловичина за рік зросла в ціні на 18%, свинина – на 8%, куряче філе – на 22%, а ціла тушка – на 20%.

Серед бакалійних товарів найбільше подорожчала гречка – приблизно на 50%. Борошно подорожчало на 26%, що спричинило зростання в ціні хлібної продукції. Рис та макаронні вироби змінилися в ціні несуттєво.

Щодо овочів, то найбільше здорожчали деякі складові борщового набору: цибуля, буряк та капуста. Вартість цибулі зросла майже вдвічі (зараз близько 11 грн), а буряк і капуста – на 69% (обидва в середньому коштують 17 грн). Часник також подорожчав – на 68%.

Найменше змінилась ціна на томати – зросла на 4% у порівнянні з минулорічним періодом.

Разом з тим, є овочі, які подешевшали – це перець (на 30%, зараз ціна близько 70 грн/кг) і картопля (на 15%, 7 грн/кг).

На більшість популярних фруктів ціни впали. Найбільше подешевшали яблука – на 30%, зараз їх можна купити приблизно за 14 грн. Банани знизились в ціні несуттєво – на 3%.

Щодо цитрусових, то лимони знизились у вартості на 6%, а апельсини навпаки подорожчали – на 10% (коштують 30-40 грн).

Водночас в Україні можуть початися перебої з виробництвом хліба через великі ціни на газ, про це повідомляв Дмитро Разумков.

Нагадаємо, керівник об'єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що в Україні хліб помітно дорожчий, ніж у європейських країнах, через високий податок на додану вартість (ПДВ). В той час, як інші держави в умовах пандемії коронавірусу обмежують експорт та створюють стратегічні запаси зерна, в Україні цього року знехтували продовольчою безпекою.

Раніше повідомлялося, що зростання цін на зерно та неефективний контроль обсягів його експорту невдовзі кардинально позначаться на цінах на хліб в Україні.

Також зазначимо, що в Україні спостерігається дефіцит якісного борошна.

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