«Слуги» хочуть видавати «економічний паспорт» ще одній категорії громадян: кому пощастить

Згодом ініціативу можуть поширити не лише на дітей, народжених після 2018 року

«Економічний паспорт» українця, який планують видавати дітям, які народилися з 2019 року, згодом можуть оформляти і на пенсіонерів, зокрема людей віком 70+. Про це заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Звичайно, є за що цю ініціативу критикувати. Наприклад, за те, що вона поширюється на дітей 2019 року народження, а не на всіх дітей. Але логіка наша проста: з якогось моменту треба починати, а потім цю ініціативу розширювати як на інших дітей, так і на пенсіонерів» , – сказав він і додав, що у людей похилого віку «взагалі немає можливості додаткових заробітків і їм треба отримувати безумовний базовий дохід».

При цьому він заявляє, що «економічні паспорти» надалі не скасовуватимуть, оскільки це буде «політичне самогубство – забрати гроші у дітей».

«Навіть якщо буде криза економічна. Уявляєте, якщо чотирьом мільйонам виборців, у мільйона дітей яких на рахунках лежать накопичені державою кошти, прийти та сказати: «Я у вас забираю ці гроші чи переполовинюю». Неможливо таке буде зробити», – вважає Арахамія.

Нагадаємо, що проєкт закону про «економічний паспорт» передбачає відрахування з 2023 року 35% ренти на видобуток корисних копалин та 47,5% ренти на видобуток нафти та газу в рахунок накопичень. Також передбачено щорічне підвищення частки відрахувань з ренти на видобуток корисних копалин до 70% у 2030 році, а частки відрахувань з ренти на видобуток нафти та газу – до 95% у 2033 році.

Кошти планують акумулювати у Фонді майбутніх поколінь, їх можна буде витратити лише після того, як власнику виповниться 18 років.

Раніше радник президента України з економічних питань Олег Устенко розповів, чому виплати на економічний паспорт отримуватимуть діти, які народилися після 2019 року.

Як відомо, 6 грудня Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця.

Голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики, народний депутат із фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев заявив, що законопроєкт про економічний паспорт українця передбачає, що після досягнення 18 років громадяни зможуть накопичити на своїх персональних рахунках майже $10 тисяч (приблизно 272 тисячі гривень за нинішнім курсом).

За словами нардепа, законопроєкт передбачає, що кожна дитина, яка народжується в Україні, отримає спеціальний рахунок у Фонді майбутніх поколінь.

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