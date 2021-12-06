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    Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця

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    Законопроєкт передбачає, що кожна дитина, яка народжується в Україні, отримає спеціальний рахунок у Фонді майбутніх поколінь - Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця
    Законопроєкт передбачає, що кожна дитина, яка народжується в Україні, отримає спеціальний рахунок у Фонді майбутніх поколінь
    фото: unian

    Законопроєкт про економічний паспорт українця передано на розгляд керівництву Ради

    Президент України Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт про економічний паспорт українця. Про це повідомляється на сайті парламенту.

    Проєкт закону «Про економічний паспорт» під номером 6394 глава держави вніс у Раду сьогодні. Тексту документу поки немає.

    У Раді вказали, що законопроєкт передано на розгляд керівництву парламенту.

    Нагадаємо, у своїй промові перед парламентом 1 грудня президент Володимир Зеленський озвучив дуже екзотичну обіцянку – запровадження в майбутньому економічного паспорта, який отримають українські діти.

    «Відповідно до нього, плата за використання наших надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України, – оголосив президент. – Із досягненням повноліття діти зможуть використати ці накопичення для отримання освіти в Україні чи купівлі власного житла».

    Запровадження подібної новації Зеленський анонсував ще навесні, але тепер це сталося на специфічному фоні. Перед цим парламент прийняв «антиолігархічний» законопроєкт №5600. Ним збільшується рента на видобуток залізної руди, від чого фінансово постраждає найбагатший олігарх країни Рінат Ахметов.

    Голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики, народний депутат із фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев заявив, що законопроєкт про економічний паспорт українця передбачає, що після досягнення 18 років громадяни зможуть накопичити на своїх персональних рахунках майже $10 тисяч (приблизно 272 тисячі гривень за нинішнім курсом).

    За словами нардепа, законопроєкт передбачає, що кожна дитина, яка народжується в Україні, отримає спеціальний рахунок у Фонді майбутніх поколінь.

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    Теги: Верховна Рада економіка діти гроші паспорт Володимир Зеленський президент
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    Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця