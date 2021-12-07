Економічний паспорт: радник Зеленського пояснив, чому гроші даватимуть народженим після 2019 року

Виплати на економічний паспорт отримуватимуть діти, які народилися після 2019 року

Кошти до Фонду майбутніх поколінь нараховуватимуть тільки від 2022 року

Радник президента України з економічних питань Олег Устенко розповів у етері телеканалу «Дом», чому виплати на економічний паспорт отримуватимуть діти, які народилися після 2019 року.

«Дискусія була з цього питання жорстка. Наприклад, я дотримувався точки зору, що потрібно вводити виплати для дітей, які були народжені з початку старту програми, тобто з 1 січня 2022 року. Була думка, що з поточного року. Але було прийнято компромісно-вольове рішення, що це таки з 1 січня 2019 року», – зауважив Устенко.

За його словами, кошти до Фонду майбутніх поколінь нараховуватимуть тільки від 2022 року.

«Тому 2019 та 2020 роки додатково кладуться на плечі цього фонду. До того ж на суму виплат впливає тривалість нарахувань. Виходить, що у дитини, яка народилася з 1 січня 2022 року, є рівно 18 років до отримання своєї суми. А у того, хто народився з 1 січня 2019 року, менше років для акумуляції накопичень на особистому рахунку», – пояснив радник президента.

Як відомо, 6 грудня Зеленський вніс у Раду законопроєкт про економічний паспорт українця.

Запровадження подібної новації Зеленський анонсував ще навесні, але тепер це сталося на специфічному фоні. Перед цим парламент прийняв «антиолігархічний» законопроєкт №5600. Ним збільшується рента на видобуток залізної руди, від чого фінансово постраждає найбагатший олігарх країни Рінат Ахметов.

Голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики, народний депутат із фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев заявив, що законопроєкт про економічний паспорт українця передбачає, що після досягнення 18 років громадяни зможуть накопичити на своїх персональних рахунках майже $10 тисяч (приблизно 272 тисячі гривень за нинішнім курсом).

За словами нардепа, законопроєкт передбачає, що кожна дитина, яка народжується в Україні, отримає спеціальний рахунок у Фонді майбутніх поколінь.