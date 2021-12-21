Економічний паспорт – це популізм, який обернеться для бюджету великими втратами – нардеп

На переконання Цимбалюк, запровадження «економічного паспорта українця» буде згорнута після зміни влади

Економічний паспорт українця – це популістична програма, яку згорнуть після того, як зміниться президент, проте вилучені на неї з бюджету коштів ніхто не поверне. Про це заявив народний депутат з фракції «Батьківщина» Михайло Цимбалюк.

«Мені видається, що це чистий політичний популізм. Президент і його команда останнім часом пропонують щось, щоб будь-якою ціною робити видимість, що виконується передвиборчі обіцянки. Але ми не ОАЕ і не Норвегія. Ми не ті держави, де є насправді щось схоже», – сказав Цимбалюк.

За його словами, ця програма дискримінує дітей за віком, адже поширюється тільки на дітей, народжених з 2019 року. Окрім того, вона не передбачає механізми захисту коштів, які акумулюватимуться на рахунках, від інфляції, тож вони за кілька років просто знеціняться.

«Щоб ці гроші за 18 років збереглися якимось чином, то потрібно, щоб не менше 10-12% річних вони заробляли. В іншому разі їх з’їсть інфляція», – зазначив Цимбалюк.

На переконання депутата, ця програма буде згорнута після зміни влади – як нереалістична та така, що завдає шкоди економіці.

«Після хто б не прийшов, вони однозначно будуть більш фаховими. Вони проаналізують і змушені будуть такий проєкт згорнути. Але ці кошти народні, які будуть використані для розкрутки цієї ідеї, вже ніхто ніколи не поверне в бюджет», – пояснив Цимбалюк.

Нагадаємо, 6 грудня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради два законопроекти щодо запровадження «економічного паспорта українця». Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків, на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на освіту чи житло.

Раніше народний депутат Ніна Южаніна заявила, що економічний паспорт – це передусім піар-проект президента, який має стимулювати українців переобрати чинного президента на другий строк. У свою чергу інвестиційний аналітик Сергій Фурса заявив, що така ідея не може бути реалізована в Україні, адже призведе лише до значного нарощування державного боргу, розбалансування бюджету та кризи платежів.