Війна в Україні: Андрій Ілларіонов сказав, що може зупинити Володимира Путіна

Ілларіонов наголосив, що лише реальне ембарго на експорт нафти й газу з Росії може зупинити диктатора

Андрій Ілларіонов вважає, що президент Росії готувався до санкцій Заходу

Колишній головний економічний радник президента Росії Володимира Путіна Андрій Ілларіонов вважає, що у війні з Україною його може зупинити лише реальне ембарго на російські енергоносії. В інтерв'ю для «BBC News – Україна» експосадовець зазначив, що очільник РФ міг готуватися до санкцій Заходу.

Ілларіонов висловив думку, що імперські амбіції для Путіна є значно важливішими за добробут громадян. Росія, за його словами, «не сприймає серйозно» погрози інших країн щодо скорочення споживання її енергоносіїв.

«Його територіальні амбіції, його імперські амбіції набагато важливіші за все інше, включно з засобами для існування російського населення та фінансовим становищем в країні... і навіть фінансовим станом його уряду», – сказав колишній радник Путіна.

Водночас Ілларіонов наголосив, що лише реальне ембарго на експорт нафти й газу з Росії може зупинити диктатора.

«Якщо західні країни спробують запровадити реальне ембарго на експорт нафти й газу з Росії... я б побився об заклад, що протягом місяця-двох російські воєнні дії в Україні, ймовірно, будуть припинені. Це один із дуже ефективних інструментів, який досі мають західні країни», – повідомив він.

Нагадаємо, днями голова операцій ЦРУ у країнах колишнього Радянського Союзу Стівен Хол спрогнозував, що через повномасштабний військовий наступ в Україні, який спричинив нищівні санкції проти РФ, Володимир Путін може втратити президентське крісло.



