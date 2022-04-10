Чому Путін зазнає поразки на Донбасі

Сценарію, за якого Україна не переможе – просто не існує

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Вот и закончился сорок пятый день войны. В Киев приехали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер Австрии Карл Нехаммер. Киев становится Меккой политического туризма.

А тем временем русские обстреляли ракетами Харьков, произошел обмен пленными, а переговоры, которые так обнадеживающе прошли в Стамбуле, постепенно заглохли.

Все ждут русского наступления в Донбассе.

Это будет решающее сражение этой войны. Русские надеются, что после успешного наступлениям они смогут продиктовать Украине выгодные им условия мира. А украинцы, напротив, считают, что после отражения русской атаки, они получат мир на своих условиях.

И эта патовая ситуация означает, что этого сражения уже не избежать и, значит, снова будут тысячи убитых и раненных, новые разрушенные города и сожженые деревни. И снова люди, вместо того, чтобы радоваться весне и солнцу, будут убивать друг друга.

А все потому, что это надо одному лишь человеку в Кремле. Лишь для того, чтобы он не разрушил свой образ стратега и непобедимого политика. Образ дутый, фальшивый, от начала до конца созданный приплаченными им же самим медиа.

Но все его холуи сокрушенно качают головами и прозрачно намекают: да мы, мол, хоть сейчас подписали бы мир на каких угодно условиях, нешто мы не видим, что все пошло наперекосяк с этой нашей затеей! Но дайте нам хоть какую-то зацепку, чтобы мы скормили народу этот мир как нашу победу. Иначе мы ничего подписать не можем: царь запрещает.

И уже канцлер Германии Шольц говорит ему: Остановись! Ты разрушаешь свою собственную страну! Уже его друг Берлускони говорит, что вместо того, чтобы стать частью Европы, Россия упала в объятья Китая...

А Путину и горя мало: нет говорит, я буду непреклонен: непременно наступать в Донбассе. И без победы – не возвращайтесь. Иначе я вас съем.

Если бы путинские генералы сами ходили в атаку, они бы, наверное, со страху добыли бы ему победу. Но в атаку ходят обычные солдаты. То есть тот самый народ, которому Путин и хочет преподнести свою победу. И что самое странное, народ будет ее действительно считать путинской, хотя он будет прекрасно знать, чья она и чьей кровью оплачена...

Но еще важнее то, что никакой этой победы не будет.

Как бы не развивалось это будущее путинское наступление, оно рано или поздно захлебнется. И скорее рано, чем поздно. И сейчас я попытаюсь объяснить почему я так считаю.

Я никакой не военный стратег и даже не тактик. Я просто смотрю, что пишут в прессе военные аналитики и фиксирую некоторые ключевые мысли, которые разделяются большинством из них.

Главная из них состоит в том, что российская армия ведет войну по учебникам про Вторую Мировую. И все ее успехи и поражения имеют своей причиной именно это обстоятельство. И способ наступления с помощью танковых атак, и разрушение городов как способ их взятия, и террор на оккупированной территории – это все выдержки из этих учебников. Так наступал вермахт, так наступала и Красная Армия.

Но путинские генералы плохо читали эти учебники.

Иначе бы они знали, что вермахт 22 июня 1941 года начал наступление на фронте протяженностью 3000 км имея численность (вместе с союзниками) почти 5 млн. солдат. И действительно, в течении примерно месяца он оккупировал территорию, равную территории Украины.

Путинские генералы начали свое вторжение 23 февраля сего года на фронте протяженностью 1500 км численностью максимум 200 тыс. солдат. И собирались в три дня взять Киев, сменить там власть и оккупировать всю Украину. Это ли не безумие?

Мы сейчас недоумеваем: как такое могло произойти? Это же нонсенс! А я так понимаю, что пришли к Путину генералы и сказали: Владимир Владимирович! Мы все посчитали, как вы просили, и пришли к выводу, что для успешного наступления нам нужна армия вторжения в 2,5 млн. человек. Разрешите объявить мобилизацию? Вот мы тут уже и указик подготовили... Вот здесь подпись поставьте, пожалуйста, да мы и побежали: дел теперь будет – невпроворот!

Дальше вы все и без меня знаете: наступайте без мобилизации, тем что есть. 200 тысяч говорите? Вот ими и наступайте! И да, какие два месяца? Вы в своем уме? Два дня! И все! Я точно знаю, что вас будут встречать цветами. Откуда знаю? От верблюда! Вы что думаете, я только на вас надеюсь? Есть у нас еще профессиональные люди, которые не зря свой хлеб едят. Не то, что вы сапоги бестолковые...

Вот и все. Так все и было... Но сейчас-то, скажете вы, они уже поняли, что никто их цветами встречать не будет! Теперь-то они знают, что им противостоит большая, неплохо вооруженная и высоко мотивированная армия. Теперь-то они должны образумится?

В каком-то смысле – да. Теперь они сузили фронт. Они хотят наступать только в Донбассе. Но оставшейся в их распоряжении группировки все равно не хватит, чтобы выйти из Донбасса на линию Запорожье – Харьков. А именно в этом, по общему мнению аналитиков, состоит их замысел.

Расстояние между Запорожьем и Харьковом чуть больше 300 км.

То есть примерно столько же, сколько между Орлом и Белгородом, то есть теми городами, между которыми и проходила Куская Дуга.

Но численность наступающей на Курской Дуге Красной Армии была 1,2 млн. человек. То есть в шесть раз больше, чем сейчас у Путина. Российские генералы попросту не смогут обеспечить необходимой концентрации войск для успешного наступления.

Возможно, на первом этапе, они добьются каких-то целей и куда-то продвинутся. Но как только их удары станут расходящимися в разные стороны (а так неизбежно должно произойти), то между российскими частями возникнут фатальные дыры и туда сразу же вклинятся украинские войска.

Плюс у наступающих войск растянутся коммуникации и возникнут проблемы с логистикой, а в степи все колонны с боеприпасами и ГСМ как на ладони... Что будет с ними дальше – объяснять не нужно: вы все это видели во время «успешного» наступления россиян на Киев.

По всему получается, что без всеобщей мобилизации Путину никак не достичь того результата, который он хоть и с большой натяжкой, но мог бы продать своему народу как победу.

Я вообще удивляюсь, что у него там с памятью.

Ладно Вторая мировая. Но он же сам вел Вторую Чеченскую войну! Он же знает, что российская группировка там составляла 80 тыс. человек. И воевали они тогда с чеченской армией численностью едва ли в 30 тыс., причем вооруженной только стрелковым оружием. У чеченцев почти не было артиллерии, танков, и совсем не было авиации и космической разведки. И он вел эту войну 9 лет!

Тут же он имеет против себя армию, которая теперь уже по общей оценке как минимум не меньше, чем его армия вторжения, на вооружении которой есть тяжелое вооружение, беспилотники, огромное количество современных средств борьбы с танками и низколетящими целями, с прекрасной связью (которой у Путина нет) и возможностью космической разведки (которой у Путина тоже фактически нет).

И в этих условиях он собрался наступать! И захватить территорию, для захвата и удержания которой нужна минимум миллионная армия... И к тому же, все это он надеется успеть сделать к 9 мая! Хочется вслед за Блинкеном сказать, что сценария, при котором Украина не победит – попросту не существует.

Воистину, если Господь хочет наказать человека, то он отнимает у него разум. Жаль только, что наказание этого человека будет стоить остальному человечеству так дорого...

Итак, я уверен: наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Джерело: блог Альфреда Коха

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