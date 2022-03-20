Ліквідація Путіна. Російська еліта розглядає можливість усунення диктатора – розвідка

Наступником Путіна може бути директор ФСБ Олександр Бортников

Головне управління розвідки міноборони України повідомляє, що російська еліта розглядає варіанти відсторонення від влади президента Володимира Путіна. Про це розвідка інформує на своєму офіційному сайті.

«У середовищі російської бізнесово-політичної еліти формується група впливових осіб опозиційних до Володимира Путіна. Їхня мета – якнайшвидше відсторонення Путіна від влади і відновлення економічних зв’язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні», – наголосила розвідка.

За даними управління розвідки міноборони, певна частина російської політичної еліти РФ розглядає в якості наступника Путіна – директора ФСБ Олександра Бортникова. Прикметно, що саме Бортников останнім часом потрапив у немилість з боку російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти Україні.

Саме Бортников та його відомство відповідали за аналіз настроїв населення України та спроможність української армії.

«Відомо, що Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти відсторонення Путіна від влади. Зокрема, не виключається отруєння, раптова хвороба, або інша «випадковість». Не виключено, що саме з цими процесами пов’язаний нещодавній «злив» розташування чеченських підрозділів на півночі Києва. Інформація надійшла саме від російської сторони. Імовірно, так керівництво ФСБ намагається послабити вплив Кадирова. Також це може бути спробою завчасно налагодити взаємодію з українською владою в обхід нинішнього керівництва РФ», – наголошується в офіційному повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні триває 25-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.