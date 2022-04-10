  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    ЦРУ напророкувало Росії державний переворот

    Володимиру Путіну напророкували швидку політичну смерть&nbsp; - ЦРУ напророкувало Росії державний переворот
    Володимиру Путіну напророкували швидку політичну смерть 

    У спецслужбі вважають, що найближчим часом Володимир Путін втратить президентську посаду

    Через повномасштабний військовий наступ в Україні, який спричинив нищівні санкції проти РФ, Володимир Путін може втратити президентське крісло. По це повідомляє CNN.

    Про те, що крісло під Путіним скоро захитається, розповів голова операцій ЦРУ у країнах колишнього Радянського Союзу Стівен Хол.

    Він вважає, що президент Росії втратить посаду через державний переворот.

    Однак, точну дату можливого перевороту він не назвав.

    Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс напророкував, коли помре Путін.

    Екстрасенс Сергій Кобзар вважає, що Путін піде з життя протягом весни-літа цього року.

    Теги: росія війна путін ЦРУ переворот
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЦРУ напророкувало Росії державний переворот