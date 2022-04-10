ЦРУ напророкувало Росії державний переворот

У спецслужбі вважають, що найближчим часом Володимир Путін втратить президентську посаду

Через повномасштабний військовий наступ в Україні, який спричинив нищівні санкції проти РФ, Володимир Путін може втратити президентське крісло. По це повідомляє CNN.

Про те, що крісло під Путіним скоро захитається, розповів голова операцій ЦРУ у країнах колишнього Радянського Союзу Стівен Хол.

Він вважає, що президент Росії втратить посаду через державний переворот.

Однак, точну дату можливого перевороту він не назвав.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс напророкував, коли помре Путін.

Екстрасенс Сергій Кобзар вважає, що Путін піде з життя протягом весни-літа цього року.