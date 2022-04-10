Абсолютно вся політична еліта Заходу пояснює дії Путіна важким психічним захворюванням

На Росію очікує неминуча ганебна поразка у війні з Україною

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Личная адекватность и вменяемость Путина не являются установленным и подтвержденным фактом. Более того – абсолютно вся политическая элита запада, пресса и бизнес объясняют все его действия несомненным и тяжелым психическим заболеванием. Эта уверенность основана на том, что все события последних месяцев могут иметь лишь психиатрическое объяснение. И никакого другого.

Бессмысленная война, массовые убийства, военные преступления, навсегда наряженная в полосатую робу всемирного преступника Россия. 20 тысяч убитых русских солдат. Разоблачение российской армии, как небоеспособной. Неминуемое позорное поражение.

Никаких выгод, преимуществ или бонусов Россия от войны получить не может и не получит.

Но, разговоры об обследовании Владимира Владимировича авторитетной международной комиссией психиатров, категорически пресекаются.

Джерело: блог Олександра Невзорова

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