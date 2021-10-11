Ексзаступник глави МВС пояснив, чим небезпечний метадон, який знайшли у крові Полякова

Політик упевнений, що померлий нардеп не вживав наркотики

Ексзаступник глави МВС генерал-лейтенант міліції Геннадій Москаль розповів, чим небезпечний метадон, який виявили в крові у померлого депутата Антона Полякова. Про це Москаль розповів в ефірі програми «Хард з Влащенко» на телеканалі «Україна 24».

«Метадон – це синтетичний наркотик, який замінює наркотики опійної групи. Він застосовується в невеликих дозах, і він сильно б'є по серцю. У всіх країнах над ним дуже великий контроль. Він може призводити до інсультів, інфарктів, зупинки серця та інших хвороб серцево-судинної системи. З горілкою – це все, це смерть», – сказав він.

Москаль переконаний, що сам Поляков не став би вживати метадон.

«Я подивився два останніх відео, де Поляков виступав. За його жестикуляцією, і я збільшував, щоб подивитися на зіниці, – він не вживав наркотики. Я це говорю як людина, яка почала боротися з наркоманією, коли ще навіть не було відповідних законів. Немає у нього ознак того, що він вживав наркотики. Його (метадон – ред.) легко підкинути в горілку, він швидко розчиняється. Є дуже багато питань, і головне – чи не всипав йому хтось під час вживання алкоголю таблетку – а там і чверті таблетки було б достатньо, щоб викликати гострий сердечний стан», – сказав він.

Нагадаємо, слідчі розглядають дві версії смерті Полякова.

Спікер МВС зазначив, що проводитимуть «глибокі« дослідження, щоб з'ясувати, «який саме метадон, коли він потрапив в організм стосовно часу смерті та як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого«.

«Версії дві – або був злочинний характер смерті, або ні. Або він сам вжив препарат, який можливо став причиною смерті, або його отруїли. Іншого не може бути», – сказав він.

Зазначимо, що метадон – це напівсинтетичний наркотичний лікарський засіб, котрий заборонений у всіх країнах світу поряд із кодеїном і декстрометорфаном, через високу смертність і наркоманію.

Нагадаємо, за даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що наразі очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Вони стали першими, кого «Слуга народу» фактично вигнала із фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. Згодом Поляков приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

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