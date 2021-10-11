  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Ексзаступник глави МВС пояснив, чим небезпечний метадон, який знайшли у крові Полякова

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У крові померлого Полякова знайшли алкоголь і наркотики - Ексзаступник глави МВС пояснив, чим небезпечний метадон, який знайшли у крові Полякова
    У крові померлого Полякова знайшли алкоголь і наркотики
    Фото з фейсбуку Полякова

    Політик упевнений, що померлий нардеп не вживав наркотики

    Ексзаступник глави МВС генерал-лейтенант міліції Геннадій Москаль розповів, чим небезпечний метадон, який виявили в крові у померлого депутата Антона Полякова. Про це Москаль розповів в ефірі програми «Хард з Влащенко» на телеканалі «Україна 24».

    «Метадон – це синтетичний наркотик, який замінює наркотики опійної групи. Він застосовується в невеликих дозах, і він сильно б'є по серцю. У всіх країнах над ним дуже великий контроль. Він може призводити до інсультів, інфарктів, зупинки серця та інших хвороб серцево-судинної системи. З горілкою – це все, це смерть», – сказав він.

    Москаль переконаний, що сам Поляков не став би вживати метадон.

    «Я подивився два останніх відео, де Поляков виступав. За його жестикуляцією, і я збільшував, щоб подивитися на зіниці, – він не вживав наркотики. Я це говорю як людина, яка почала боротися з наркоманією, коли ще навіть не було відповідних законів. Немає у нього ознак того, що він вживав наркотики. Його (метадон – ред.) легко підкинути в горілку, він швидко розчиняється. Є дуже багато питань, і головне – чи не всипав йому хтось під час вживання алкоголю таблетку – а там і чверті таблетки було б достатньо, щоб викликати гострий сердечний стан», – сказав він.

    Нагадаємо, слідчі розглядають дві версії смерті Полякова.

    Спікер МВС зазначив, що проводитимуть «глибокі« дослідження, щоб з'ясувати, «який саме метадон, коли він потрапив в організм стосовно часу смерті та як це могло безпосередньо вплинути на смерть потерпілого«.

    «Версії дві – або був злочинний характер смерті, або ні. Або він сам вжив препарат, який можливо став причиною смерті, або його отруїли. Іншого не може бути», – сказав він.

    Зазначимо, що метадон – це напівсинтетичний наркотичний лікарський засіб, котрий заборонений у всіх країнах світу поряд із кодеїном і декстрометорфаном, через високу смертність і наркоманію.

    Нагадаємо, за даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

    Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

    Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

    Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що наразі очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

    Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Вони стали першими, кого «Слуга народу» фактично вигнала із фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. Згодом Поляков приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

    Читайте також:
    Теги: МВС смерть наркотики фракція Антон Поляков За майбутнє
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ексзаступник глави МВС пояснив, чим небезпечний метадон, який знайшли у крові Полякова