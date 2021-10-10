«Слуга» Янченко зізналася, звідки в неї дані експертизи про причини смерті Полякова

Антон Поляков помер у молодому віці попередньо через проблеми із серцем

Галина Янченко першою повідомила, що в організмі померлого нардепа Антона Полякова були знайдені алкоголь і метадон

Нардеп «Слуги народу» Галина Янченко зізналася, звідки в неї інформація з висновками експертизи про причини смерті Антона Полякова. Про це Янченко розповіла в програмі на телеканалі «Україна 24».

Нагадаємо, що Галина Янченко однією з перших заявила, що в крові Антона Полякова знайдений алкоголь і метадон.

На запитання журналістки, звідки Янченко дізналася результати експертизи про причини смерті нардепа Антона Полякова, нардепка відповіла, що зі власних джерел.

«Це були мої власні джерела в правоохоронних джерелах», – відповіла коротко Янченко.

Вона розповіла, що вранці 8 жовтня тіло Полякова було відправлено на розтин.

«І були відібрані зразки. За моєю інформацією на вечір п'ятниці, на ранок суботи вже мали надійти результати токсикології. Перші результати. І власне перші результати показали навність таких речовин в організмі Антона», - зазначила нардепка.

Зазначимо, що метадон – це напівсинтетичний наркотичний лікарський засіб, котрий заборонений у всіх країнах світу поряд із кодеїном і декстрометорфаном, через високу смертність і наркоманію.

Нагадаємо, за даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що наразі очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Вони стали першими, кого «Слуга народу» фактично вигнала із фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. Згодом Поляков приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

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