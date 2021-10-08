Нардеп Поляков перед смертю випивав із кримінальним авторитетом: подробиці резонансної смерті

За інформацією журналіста, Полякова посадив до автомобіля таксі один з кримінальних авторитетів із санкційного списку РНБО Руслан Джамбулатов

До смерті нардепа Полякова може бути причетний кримінальний авторитет, його допитують

Поліція допитує кримінального авторитета Руслана Джамбулатова через можливу причетність до смерті народного депутата Антона Полякова. Про це повідомив у Facebook журналіст Олексій Братущак.

За його інформацією, Полякова посадив до автомобіля таксі один з кримінальних авторитетів із санкційного списку РНБО Руслан Джамбулатов. Водночас він на громадських засадах є помічником народного депутата Ганни Скороход, яка втратила свідомість сьогодні в Раді.

За словами Братущака, Скороход і Поляков жили разом, проте нещодавно розійшлися через побутовий конфлікт. Вчора ж Поляков та помічник Скороход разом випивали «дуже м'яко кажучи».

«Ну а потім Поляков помер, його не змогли відкачати ані поліцейські, ані лікарі. Головне питання: що сталося між бухачєм та смертю? Одна з версій – до алкоголю додали наркоту», – написав журналіст.

Він також додав, що брата Джамбулатова Рустама називають «королем конфіскату».

Відзначимо, Скороход була однією з перших разом з Антоном Поляковим виключена із фракції «Слуга народу». Як відомо, Антон Поляков помер у ніч на 8 жовтня за дивних обставин у таксі.

Як пишуть ЗМІ, Поляков жив разом із Анною Скороход. «У Антона була трагедія, він останній час жив разом із Анею Скороход, але вона від нього пішла», – повідомляють джерела у «Слузі народу».

Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що наразі очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Вони стали першими, кого «Слуга народу» фактично вигнала із фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. Згодом Поляков приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

Сьогодні депутатка Скороход втратила свідомість у Раді через смерть Полякова.

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