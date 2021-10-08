Соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа

Антон Поляков був пригнічений через те, що позачергове засідання Ради, за яке він збирав підписи, було провалене

Депутат каже, що Поляков на здоров'я не скаржився

Колишнього «слугу народу», народного депутата з партії «За майбутнє» Антона Полякова, якого 8 жовтня знайшли мертвим на пасажирському сидінні таксі, колеги востаннє бачили напередодні, близько 17 години.

Колеги кажуть, що Поляков був пригнічений через те, що позачергове сесійне засідання Ради фактично було провалене. Підписи за його проведення Поляков збирав майже три місяці. Про це розповів нардеп Тарас Батенко під час розмови з журналістами у кулуарах Верховної Ради, передає «Україна 24».

«Учора ми останній раз побачилися з ним о 5-й вечора, коли завершилося позачергове сесійне засідання», – сказав Батенко.

За його словами, останнім часом Поляков на здоров'я не скаржився. Водночас нардеп зауважив, що його загиблий колега емоційно виснажувався під час роботи в парламенті.

«Він не жалівся ніколи на стан здоров'я. Емоція завжди проявлялася, він активний був як парламентар. І постійно емоційно виступав з трибуни. Очевидно, що це так само відкладалося», – сказав представник «За майбутнє».

Нардеп додав, що ніколи не чув від Полякова розмов про погрози фізичною розправою.

«Я не знаю. Я думаю, що це слідство має цим займатися. У мене такої інформації немає», – підкреслив Батенко.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що наразі очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Вони стали першими, кого «Слуга народу» фактично вигнала із фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. Згодом Поляков приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

Сьогодні депутатка Скороход втратила свідомість у Раді через смерть Полякова.

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