Евакуація чи залякування? Мешканці Луганська нікуди не збираються

Повідомлення про масову «евакуацію» мешканців ОРДЛО до Росії ймовірно створені для нагнітання паніки

Читачі «Главкома» на окупованих територіях повідомляють, що місцеві ЗМІ не мусують тему евакуації, а окупаційна адміністрація не вживає жодних заходів для інформування всередині «республік». З цього можна зробити висновок, що повідомлення про «евакуацію» стосуються зовнішньої аудиторії, зокрема для нагнітання паніки в самій Україні.

Те ж саме повідомляють і російські ЗМІ. За їхніми даними, мешканці окупованого Донецька нікуди не збираються від'їжджати. Місцеві жителі наразі чекають вказівок від окупаційної влади.

У п'ятницю, 18 лютого, керівник окупаційної адміністрації «ДНР» Денис Пушилін розповсюдив відеозвернення, в якому повідомив населення окремих районів Донецької області про початок масової евакуації місцевого населення до Росії через нібито підготовку Україною «силового захоплення Донбасу». Через декілька хвилин із аналогічним зверненням виступив і ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник.

Згодом в окупованому Донецьку 18 лютого було увімкнено сирену цивільної оборони, що повинна сповіщати населення про надзвичайні ситуації. Відеозапис з окупованого міста, де чути сирену, розповсюджуються у соціальних мережах. Соцмережі оопублікували відео, на якому видно, що мешканці окупованого Донецька масово виїжджають з міста, утворивши затори у деяких районах. Також повідомляється про величезні черги у продовольчих магазинах.

Водночас стало відомо, що чоловіків від 18 до 58 років припинили випускати з території так званих республік, окупованих Росією.

Нагадаємо, в окупованому Донбасі облаштовують укриття: «ЛНР» та «ДНР» готуються до війни.