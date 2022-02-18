Рада ініціює санкції проти російських депутатів, які визнали «Л/ДНР» (список)

Російські депутати 15 лютого звернулися до Путіна з необхідністю визнати «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку»

Санкції хочуть застосувати до 351 громадянина Росії

У Верховній Раді група народних депутатів із фракції «Голос» 17 лютого зареєстрували проєкт Постанови про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Про це повідомляє «Главком».

Згідно з проєктом Постанови, пропонується проголосувати, а потім передати на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування санкцій до 351 громадянина Росії. До цього переліку ввійшли депутати російської Держдуми, котрі 15 лютого звернулися до Володимира Путіна з необхідністю визнати «Донецьку народну республіку» та «Луганську народну республіку» (вказані утворення в Україні на законодавчому рівні вважаються терористичними організаціями – «Главком»). Всього за проєкт постанови авторства Компартії проголосував 351 депутат, 16 – виступило проти, а 82 – не голосували.

Звернення депутатів Держдуми до президента Росії загрожує національній безпеці України, а також її територіальної цілісності, переконані обранців Верховної Ради України.

Українські парламентарі за накладення санкцій на російських депутатів терміном на 10 років. Самі ж санкції, за задумом обранців Верховної Ради, повинні передбачати:

блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;

обмеження торговельних операцій;

обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

заборону користування радіочастотним ресурсом України;

обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;

повну або часткову заборону вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;

припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

заборону передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

відмову в наданні та скасуванні віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;

анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

заборону на набуття у власність земельних ділянок;

інші санкції

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Як повідомляв «Главком», шість членів Ради Безпеки ООН виступили на підтримку України та засудили намір РФ визнати так звані «Л/ДНР». Про це йдеться у спільній заяві Франції, Німеччини, Ірландії, Естонії, Албанії, Норвегії та ЄС, оприлюдненій після засідання Ради Безпеки ООН, скликаного Росією з приводу виконання Мінських угод.

Зауважимо, усі країни ЄС готові підтримати санкції проти Росії – заява.

Нагадаємо, Байден збере глав країн ЄС та НАТО для наради щодо України.

Також прем'єр-міністр Японії поговорив із Путіним: той запевнив, що не планує нападати на Україну.

До слова, постпред США в ООН розповіла про «звички» Росії. Як повідомлялося, прем’єр Італії спробує переконати Путіна зустрітися з Зеленським.