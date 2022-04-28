Мер Дніпра Борис Філатов недипломатично висловився про ракетні удари по Києву

Міський голова Дніпра заявив, що міжнародні організації не мають впливу на Росію

Міський голова Дніпра Борис Філатов поділився своєю думкою щодо ракетного удару по Києву 28 квітня. Його рашисти завдали акурат у момент перебування в столиці генерального секретаря ООН.

«Ракетні удари по Києву на той момент, коли там перебуває генеральний секретар ООН. Це все, що потрібно знати про вплив міжнародних безглуздих організацій у сучасному світі, про відношення роZZії до них та міжнародного права. Ну, як тобі, Гутерріш, весело? Посидів із новим фюрером за знаменитим столом у Москві? Поспілкувався? Багато нарішав? Жалюгідні імпотенти», – написав Філатов.

Нагадаємо, увечері 28 квітня окупанти завдали ракетного удару по Києву. Як стало відомо, внаслідок обстрілу наразі до лікарні потрапило троє киян.

Рятувальники працюють на місці події. Як відомо, ракети прилетіли в нижні поверхи житлового будинку.

Нагадаємо, Офіс президента вже відреагував на обстріл Києва під час візиту генсека ООН.

Раніше у Москві відбулася зустріч очільника Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріша із диктатором Володимиром Путіним. Під час неї господар Кремля зробив низку дивних заяв, у тім числі і про початок війни в Україні. Як повідомлялося, очільник Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш не міг стримати неприязні до президента РФ, з яким зустрічався у вівторок, 26 квітня. Попри протокол, генеральний секретар ООН намагався відсунутися від Володимира Путіна, який сидів за столом навпроти нього.

Сьогодні увечері в Києві пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що атака росіян підтвердилася (відео).