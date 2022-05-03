Жалюгідні «лідери». Філатов емоційно висловився про трьох політиків Європи

Політика «Старої Європи» перетворилася на безкінечні дзвінки Путіну та брехню

Міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму стилі різко відгукнувся про позицію керівників двох найважливіших країн Євросоюзу. Про це мер Дніпра написав на Facebook.

Філатов назвав канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента Франції Еммануеля Макрона жалюгідними лідерами, які очолюють колись великі нації.

Мер Дніпра також дав характеристику кожному із лідерів Євросоюзу. Макрон, за словами Філатова, захопився безкінечними та безрезультатними дзвінками «новому фюреру» (Володимиру Путіну – ред.).

Шольц же, на думку міського голови Дніпра, постійно бреше і викручується, викручується і бреше.

У коментарях до свого посту Борис Філатов пройшовся і по прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану.

«Орбан – це взагалі тварина. Повністю аморальна мерзота», – не вибирав виразів для характеризування угорського прем’єра український чиновник.

Філатов назвав персону Орбана квінтесенцією угорського історичного боягузтва, угодовства та «невміння обирати союзників у двох світових війнах».

Нагадаємо, що раніше Філатов продемонстрував, як у Дніпрі відбувається демонтаж пам’ятників, скульптурних та архітектурних зразків тоталітарного минулого.