«Я все розумію, але...». Філатов шокований поведінкою переселенців у Чернівцях

Філатов вважає, що переселенці мають допомагати місцевій владі та волонтерам, а не відпочивати

Мер Дніпра Борис Філатов побував у Чернівцях і його обурила поведінка переселенців. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, місто забите біженцями. Усі кафе, готелі, вулиці переповнені людьми.

«Дівчата з мелірованим волоссям з собачками під пахвою та у плюшевих костюмах «Джусі Кутюр»… Хлопчики у «підстрелених» штанях та з ноутбуками, які окупували всі заклади громадського харчування. Діти, що кричать і бігають по столах при повному потуранні батьків. Діди/баби ночами в номерах готелів. Тотальне порушення автомобілями ПДР», - розповів Філатов про побачене.

Поряд з цим, за його словами, «місцеві дівчата з чорними обличчями й колами під очима, які цілодобово не сплять у волонтерському центрі».

Також на вулицях румуни та іспанці, що роздають продукти та продукти гігієни.

«Я все розумію…. Але якщо ви приїхали в гості, отримати дах та захист, то не думайте, що ваші плюшеві костюми, балувані діти та п'яні родичі, це правильно. Навіть якщо ви за це сплачуєте свої кровні гроші», - зазначив Філатов, звертаючись до переселенців.

На його думку, переселенці мали б іти до місцевої влади чи волонтерів і допомагати їм.

Філатов додав, що Дніпра це також стосується.

Варто зазначити, понад 11 мільйонів українців покинули свої домівки від початку повно-масштабного вторгнення Росії.

За дорученням президента уряд розробив соціальний пакет для підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомлялося, з травня відбудеться скорочення виплат для певних категорій вимушених переселених осіб. Виплати будуть отримувати лише ті вимушені переселені особи, хто проживає там, де зона бойових дій і туди не можна повернутися. А також ті, у кого пошкоджене майно.