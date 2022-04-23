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    Події в Україні

    «Я все розумію, але...». Філатов шокований поведінкою переселенців у Чернівцях

    Від початку війни понад 6,5 млн українців стали внутрішніми переселенцями - «Я все розумію, але...». Філатов шокований поведінкою переселенців у Чернівцях
    Від початку війни понад 6,5 млн українців стали внутрішніми переселенцями

    Філатов вважає, що переселенці мають допомагати місцевій владі та волонтерам, а не відпочивати

    Мер Дніпра Борис Філатов побував у Чернівцях і його обурила поведінка переселенців. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, місто забите біженцями. Усі кафе, готелі, вулиці переповнені людьми.

    «Дівчата з мелірованим волоссям з собачками під пахвою та у плюшевих костюмах «Джусі Кутюр»… Хлопчики у «підстрелених» штанях та з ноутбуками, які окупували всі заклади громадського харчування. Діти, що кричать і бігають по столах при повному потуранні батьків. Діди/баби ночами в номерах готелів. Тотальне порушення автомобілями ПДР», - розповів Філатов про побачене.

    Поряд з цим, за його словами, «місцеві дівчата з чорними обличчями й колами під очима, які цілодобово не сплять у волонтерському центрі».

    Також на вулицях румуни та іспанці, що роздають продукти та продукти гігієни.

    «Я все розумію…. Але якщо ви приїхали в гості, отримати дах та захист, то не думайте, що ваші плюшеві костюми, балувані діти та п'яні родичі, це правильно. Навіть якщо ви за це сплачуєте свої кровні гроші», - зазначив Філатов, звертаючись до переселенців.

    На його думку, переселенці мали б іти до місцевої влади чи волонтерів і допомагати їм.

    Філатов додав, що Дніпра це також стосується.

    Варто зазначити, понад 11 мільйонів українців покинули свої домівки від початку повно-масштабного вторгнення Росії.

    За дорученням президента уряд розробив соціальний пакет для підтримки внутрішньо переміщених осіб.

    Як повідомлялося, з травня відбудеться скорочення виплат для певних категорій вимушених переселених осіб. Виплати будуть отримувати лише ті вимушені переселені особи, хто проживає там, де зона бойових дій і туди не можна повернутися. А також ті, у кого пошкоджене майно.

    Теги: росія окупанти переселенці Борис Філатов війна Україна Чернівці окупація #stoprussia
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    «Я все розумію, але...». Філатов шокований поведінкою переселенців у Чернівцях