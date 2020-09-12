Інспекцію під Шумами ініціював радник президента Росії Козак, – Кравчук



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Після обстрілів, українська сторона відмовилася від виконання нових вимог, – Кравчук

Функціонування такого роду інспекції у майбутньому буде можливе лише після того, як безпекова підкомісія проведе обговорення та з’ясує причини обстрілу позицій під Шумами, – голова української делегації у Тристоронній контактній групі

Проведення інспекції позицій України поблизу населеного пункту Шуми вимагав помічник президента РФ Дмитро Козак. Про це заявив перший президент України, голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповідаючи в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» про перебіг позачергового засідання ТКГ, яка відбулася 9 вересня.

«Саме 9 вересня, як реакція на ці всі події (на погрози ватажка «ДНР» відкрити вогонь по позиціям Об’єднаних сил під Шумами, – ред.) відбулося позачергове засідання ТКГ у формі відеоконференції. Вперше на цій відеоконференції був присутній пан (Дмитро, – ред.) Козак, радник президента Росії Володимира Путіна. Я був здивований, чому раптом прийшов на засідання пан Козак. Він дуже був так енергійно, навіть з нотками ультиматуму сказав, що Україна повинна врешті-решт вирішити, чи вона буде виконувати Мінські угоди, чи не буде... І причиною такого спічу було те, що, мовляв, біля села Шуми є траншея, на якій українські війська проводять інженерні роботи», – розповів він.

Кравчук зазначив, що у української сторони був документ – відеоспостереження місії ОБСЄ, в якій зафіксовано, що за цей час жодних робіт не проводилось, а траншея була вирита ще до узгодження домовленостей про «режим тиші» від 22 липня.

«Але (представники, – ред.) ОРДЛО сказали, що мають свої спостереження, і що там такі роботи ведуться. (Після цього, – ред.) було поставлено питання про створення місії, яка б провела дослідження на місці», – розповів глава української сторони в ТКГ.

«10 вересня о другій годині дня мало відбутися це спільне інспектування. Але раптом зранку та сторона (представники ОРДЛО, – ред.) висунула додаткові умови, що, мовляв, ще три точки потрібно дослідити, потрібно провести нові спостереження і скласти якийсь протокол, про що не йшло жодної мови (під час обговорення, – ред.). Ми тоді сказали, що не приймаємо, бо це питання навіть не обговорювалось», – розповів Кравчук.

«Але після цього почався прицільний вогонь по тому пункту, де знаходилась місія і де знаходився представник ОБСЄ. Це вже була не просто загроза, а реальні дії, стрілянина. Нам швидко вдалося зробити кроки, які убезпечили життя цих людей», – зазначив глава української делегації в ТКГ.

Після обстрілів, за словами Кравчука, українська сторона відмовилася від виконання нових вимог. Він заявив, що функціонування такого роду інспекції у майбутньому буде можливе лише після того, як безпекова підкомісія проведе обговорення та з’ясує причини обстрілу позицій під Шумами.

Нагадаємо, 10 вересня о 14:15 російсько-окупаційні війська стріляли зі стрілецької зброї поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки.

До слова, в Офісі президента Зеленського пояснили причини зриву інспекції українських позицій.

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