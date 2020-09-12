  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Тетяна Деркач
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Протоієрей, який освячував прапори Гіркіна, тепер дає духовні настанови українській поліції

    • Тетяна Деркач

      Журналістка

    • Розсилка
    Протоієрей, який освячував прапори Гіркіна, тепер дає духовні настанови українській поліції

    Сюр якийсь...

    А хочете повеселитись?

    Пам'ятаєте протоієрея Олега Хижнякова з Слов'янська, який освячував бойові прапори Гіркіна в 2014 році?

    Він так і залишився настоятелем того ж храму Св.Духа, і тепер дає духовні настанови українським правоохоронцям.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Протоієрей, який освячував прапори Гіркіна, тепер дає духовні настанови українській поліції
    Протоієрей, який освячував прапори Гіркіна, тепер дає духовні настанови українській поліції

    Сюр якийсь.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    бойовики на Донбасі Донбас Ігор Стрєлков Слов’янськ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Антін Мухарський
    Антін Мухарський

    Український митець, письменник, шоумен

    Ігор Ейдман
    Ігор Ейдман

    Соціолог

    Роман Шрайк
    Роман Шрайк

    Журналіст

    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ