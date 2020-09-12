Протоієрей, який освячував прапори Гіркіна, тепер дає духовні настанови українській поліції

Сюр якийсь...

А хочете повеселитись?

Пам'ятаєте протоієрея Олега Хижнякова з Слов'янська, який освячував бойові прапори Гіркіна в 2014 році?

Він так і залишився настоятелем того ж храму Св.Духа, і тепер дає духовні настанови українським правоохоронцям.

Сюр якийсь.

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