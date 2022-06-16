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    Шольц, Макрон та Драгі у поїзді: українці відреагували жартами (фото)

    Європейські лідери їхали до Києва спецвагоном&nbsp;&laquo;Укрзалізниці&raquo; - Шольц, Макрон та Драгі у поїзді: українці відреагували жартами (фото)
    Європейські лідери їхали до Києва спецвагоном «Укрзалізниці»
    фото: Victor Bened Facebook

    Користувачі соцмереж приміряли на європейських лідерів українські залізничні реалії

    До України прибули прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон. Лідери трьох країн добиралися до Києва залізницею.

    Фото із поїздки Драгі, Макрона та Шольца стало темою для жартів серед українців у соцмережах.

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    Шольц, Макрон та Драгі у поїзді: українці відреагували жартами (фото)
    Шольц, Макрон та Драгі у поїзді: українці відреагували жартами (фото)
    Шольц, Макрон та Драгі у поїзді: українці відреагували жартами (фото)
    Шольц, Макрон та Драгі у поїзді: українці відреагували жартами (фото)
    Шольц, Макрон та Драгі у поїзді: українці відреагували жартами (фото)
    Шольц, Макрон та Драгі у поїзді: українці відреагували жартами (фото)
    Шольц, Макрон та Драгі у поїзді: українці відреагували жартами (фото)
    Шольц, Макрон та Драгі у поїзді: українці відреагували жартами (фото)
    Шольц, Макрон та Драгі у поїзді: українці відреагували жартами (фото)
    Шольц, Макрон та Драгі у поїзді: українці відреагували жартами (фото)
    Шольц, Макрон та Драгі у поїзді: українці відреагували жартами (фото)
    Шольц, Макрон та Драгі у поїзді: українці відреагували жартами (фото)
    Шольц, Макрон та Драгі у поїзді: українці відреагували жартами (фото)
    Шольц, Макрон та Драгі у поїзді: українці відреагували жартами (фото)

    Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва.

    Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

    Додамо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти повної націоналізації Gazprom Germania, щоб не злити президента РФ Володимира Путіна.

    Також президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президентові України Володимиру Зеленському та іншим її представникам доведеться вести переговори з Росією про мир. Це він сказав у промові перед французькими військовими в Румунії.

    Макрон також закликав «не принижувати» Росію через війну проти України, щоб після припинення бойових дій була можливість «знайти вихід, використовуючи дипломатичні засоби».

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    Теги: ЄС Укрзалізниця українці Україна Еммануель Макрон Олаф Шольц
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    Шольц, Макрон та Драгі у поїзді: українці відреагували жартами (фото)