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  4. Макрон, Шольц та Драгі в Києві. З'явилося перше відео
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    Політика

    Макрон, Шольц та Драгі в Києві. З'явилося перше відео

    Європейські лідери вже в столиці - Макрон, Шольц та Драгі в Києві. З'явилося перше відео
    Європейські лідери вже в столиці
    скрін з відео

    Відео зняте на київському вокзалі

    Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон прибули до Києва. Перше відео вже опублікували ЗМІ.

    Раніше повідомлялося, що лідери європейських країн «везуть» Україні кандидатство в ЄС. Також вони проситимуть повернутися до переговорного процесу з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

    Додамо, що раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти повної націоналізації Gazprom Germania, щоб не злити президента РФ Володимира Путіна.

    Також президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президентові України Володимиру Зеленському та іншим її представникам доведеться вести переговори з Росією про мир. Це він сказав у промові перед французькими військовими в Румунії.

    Макрон також закликав «не принижувати» Росіючерез війну проти України, щоб після припинення бойових дій була можливість «знайти вихід, використовуючи дипломатичні засоби».

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    Теги: ЄС росія окупанти війна Україна Еммануель Макрон окупація Олаф Шольц #stoprussia
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    Макрон, Шольц та Драгі в Києві. З'явилося перше відео