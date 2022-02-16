Франція розцінить визнання Росією «Л/ДНР» як «наступ без зброї»

Завдання світової спільноти – зупинити ескалацію конфлікту навколо України

Міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан назвав плани Росії визнати так звані «Л/ДНР» наступом без зброї, яка зруйнує територіальну цілісність України. Глава МЗС підкреслив, що першочергове завдання зараз – зупинити ескалацію конфлікту. Про це йшлося у виступі Ле Дріана у комітеті у закордонних справах Національних зборів Франції.

«Це (визнання Росією «Л/ДНР» – ред.) стало б неприйнятною ситуацією, нападом без зброї і руйнуванням територіальної цілісності України», – сказав глава французького МЗС.

Ле Дріан додав, що перед світовою спільнотою зараз стоїть першочергове завдання – зупинити ескалацію конфлікту навколо України.

15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ. «У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих «Л/ДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ», – йдеться в повідомленні.

Згодом французький лідер Еммануель Макрон закликав російського президента Володимира Путіна не визнавати угруповання російських бойовиків «Л/ДНР».

Читайте також:



