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    Франція розцінить визнання Росією «Л/ДНР» як «наступ без зброї»

    Плани Росії визнати так звані &laquo;ЛДНР&raquo; неприйнятні &ndash; Париж - Франція розцінить визнання Росією «Л/ДНР» як «наступ без зброї»
    Плани Росії визнати так звані «ЛДНР» неприйнятні – Париж
    фото: Укрінформ

    Завдання світової спільноти – зупинити ескалацію конфлікту навколо України

    Міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан назвав плани Росії визнати так звані «Л/ДНР» наступом без зброї, яка зруйнує територіальну цілісність України. Глава МЗС підкреслив, що першочергове завдання зараз – зупинити ескалацію конфлікту. Про це йшлося у виступі Ле Дріана у комітеті у закордонних справах Національних зборів Франції.

    «Це (визнання Росією «Л/ДНР» – ред.) стало б неприйнятною ситуацією, нападом без зброї і руйнуванням територіальної цілісності України», – сказав глава французького МЗС.

    Ле Дріан додав, що перед світовою спільнотою зараз стоїть першочергове завдання – зупинити ескалацію конфлікту навколо України.

    15 лютого Держдума визнала «ДНР» та «ЛНР». В українському МЗС нагадали, що визнання «Л/ДНР» не матиме жодних правових наслідків.

    Через рішення Держдуми Україна звернулась із закликом до ОБСЄ. «У зв'язку з сьогоднішнім зверненням російського парламенту про визнання так званих «Л/ДНР», делегація України в Тристоронній контактній групі звернулася до Спеціального представника чинного глави ОБСЄ в Україні, представника ОБСЄ в ТКГ з ініціативою терміново скликати позачергові консультації ТКГ», – йдеться в повідомленні.

    Згодом французький лідер Еммануель Макрон закликав російського президента Володимира Путіна не визнавати угруповання російських бойовиків «Л/ДНР».

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    Теги: МЗС Росія міністр Франція Париж
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    Франція розцінить визнання Росією «Л/ДНР» як «наступ без зброї»