Лавров повідомив, коли РФ передасть США відповідь на «гарантії безпеки»

США як і раніше прихильні до дипломатичного шляху спілкування з владою РФ

Найближчими днями Вашингтон отримає реакцію Москви

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. В ході переговорів російський чиновник заявив, що Москва передасть свою реакцію Вашингтону щодо «гарантій безпеки» найближчими днями. Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

«Блінкен заявив, що Сполучені Штати з нетерпінням чекають письмової відповіді Росії на документи США і НАТО, передані Москві минулого місяця, в яких пропонуються конкретні області для обговорення європейської безпеки в координації з нашими союзниками і партнерами. Він зазначив заяву міністра закордонних справ про те, що він буде переданий найближчими днями», – йдеться в повідомленні.

Водночас держсекретар підтвердив прихильність США до продовження пошуку дипломатичного вирішення кризи, спровокованої Москвою.

При цьому він підтвердив постійну стурбованість США тим, що Росія здатна в будь-який момент почати вторгнення в Україну, і підкреслив необхідність домогтися піддається перевірці, заслуговує довіри, значущої деескалації.

Блінкен підкреслив, що хоча подальша агресія Росії проти України призведе до швидкої, жорсткої і єдиної трансатлантичної відповіді, США як і раніше прихильні до дипломатичного шляху і вважають, що залишається можливість мирного врегулювання кризи.

Нагадаємо, що раніше Росія висунула Заходу вимоги, назвавши це «гарантіями безпеки». Серед іншого там є вимога відмовити Україні в перспективі вступу до НАТО.

Як відомо, США 26 січня, передали Росії свої письмові відповіді на ці вимоги, в яких виклали свої пропозиції.

У письмовій відповіді були викладені думки США і союзників. Водночас було надано оцінку «занепокоєнням» Росії й вказані ті сфери, у яких Вашингтон й Кремль можуть знайти спільну мову.

Раніше стало відомо, що НАТО не піде на компроміси з Росією, заявив Столтенберг. А ще на днях Кремль заявив, що російські пропозиції щодо «гарантій безпеки» мають на увазі також виведення сил НАТО з Болгарії та Румунії.

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