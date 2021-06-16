Гендиректора «Укрпошти» призначатимуть за новими правилами

У 2018 році Ігор Смілянський став генеральним директором ПАТ «Укрпошта», з ним уклали контракт на три роки – до 30 червня 2021 року

Наглядова рада підприємства матиме повноваження здійснювати відбір кандидатів без конкурсного відбору з боку держави

Кабмін на засіданні 16 червня ухвалив зміни до постанови, якою дозволив призначати генерального директора «Укрпошти» поза конкурсом через наглядову раду підприємства. Про це йдеться у постанові Кабміну.

Так, ухвалений 16 червня документ вносить зміни до постанови уряду №777 від 3 вересня 2008 року.

Відповідні зміни зумовлені строками призначення гендиректора за конкурсною процедурою. Цей процес може тривати понад пів року, що, як наслідок, може поставити під загрозу стратегічну інвестпрограму обсягом у 100 млн євро, йдеться у документі.

Відтак наглядова рада підприємства матиме повноваження здійснювати відбір кандидатів без конкурсного відбору з боку держави.

Як відомо, у 2018 році Ігор Смілянський остаточно став генеральним директором ПАТ «Укрпошта», (до цього два роки менеджер обіймав дану посаду в статусі виконуючого обов'язки) з ним уклали контракт на три роки – до 30 червня 2021 року.

До слова, «Укрпошта» продала будівлю церкви.

Також повідомлялося, що «Укрпошта» відключає банківські термінали у відділеннях. А у червні стало відомо, що виплату пенсій на картки скасовано. Листоноші далі будуть розносити гроші.

Варто зазначити, що у 2020 році «Укрпошта» отримала 0,2 млрд грн прибутку.