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    «Нафтогаз» попередив наглядову раду: звільнення Вітренка призведе до розриву контрактів

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    Голова наглядової ради &laquo;Нафтогазу&raquo;&nbsp;публічно підтримує звільнення Юрія Вітренка&nbsp;з посади глави правління - «Нафтогаз» попередив наглядову раду: звільнення Вітренка призведе до розриву контрактів
    Голова наглядової ради «Нафтогазу» публічно підтримує звільнення Юрія Вітренка з посади глави правління
    Фото: Главком

    Відставка Юрія Вітренка призведе до розірвання контрактів з членами наглядової ради

    Голова наглядової ради «Нафтогазу» Клер Споттісвуд підтримує звільнення Юрія Вітренка з посади глави правління. Натомість пресслужба «Нафтогазу» заявила, що відставка Вітренка призведе до розірвання контрактів з членами наглядової ради.

    «Скасування пункту 9 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №370-р призведе до скасування рішення загальних зборів Компанії про уповноваження Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради», – зазначили у пресслужбі.

    У «Нафтогазі» також вказали, що предмет рішення Кабінету Міністрів в цій частині «не має будь-якого логічного зв’язку із підставами припису, а отже припис в цій частині також є необґрунтованим».

    Нагадаємо, 15 червня 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало припис з вимогою про скасування рішення щодо призначення голови правління «Нафтогазу».

    Згодом Вітренко заявив, що припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), який був внесений Кабінету Міністрів України щодо ліквідації порушень статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» під час призначення голови правління НАК «Нафтогаз України», є незаконним, а висновки Нацагентства свідчать про типовий приклад «вибіркового правосуддя» та упередженого ставлення.

    В агентстві нагадали, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. У НАЗК зазначили, що під час виконання обов'язків міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК «Нафтогаз України».

    Теги: Нафтогаз України кадрові зміни відставка політика НАЗК Юрій Вітренко звільнення
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    «Нафтогаз» попередив наглядову раду: звільнення Вітренка призведе до розриву контрактів