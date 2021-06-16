«Нафтогаз» попередив наглядову раду: звільнення Вітренка призведе до розриву контрактів

Відставка Юрія Вітренка призведе до розірвання контрактів з членами наглядової ради

Голова наглядової ради «Нафтогазу» Клер Споттісвуд підтримує звільнення Юрія Вітренка з посади глави правління. Натомість пресслужба «Нафтогазу» заявила, що відставка Вітренка призведе до розірвання контрактів з членами наглядової ради.

«Скасування пункту 9 розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.04.2021 №370-р призведе до скасування рішення загальних зборів Компанії про уповноваження Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на підписання цивільно-правових договорів із членами наглядової ради», – зазначили у пресслужбі.

У «Нафтогазі» також вказали, що предмет рішення Кабінету Міністрів в цій частині «не має будь-якого логічного зв’язку із підставами припису, а отже припис в цій частині також є необґрунтованим».

Нагадаємо, 15 червня 2021 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало припис з вимогою про скасування рішення щодо призначення голови правління «Нафтогазу».

Згодом Вітренко заявив, що припис Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), який був внесений Кабінету Міністрів України щодо ліквідації порушень статті 26 Закону України «Про запобігання корупції» під час призначення голови правління НАК «Нафтогаз України», є незаконним, а висновки Нацагентства свідчать про типовий приклад «вибіркового правосуддя» та упередженого ставлення.

В агентстві нагадали, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. У НАЗК зазначили, що під час виконання обов'язків міністра енергетики Вітренко системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК «Нафтогаз України».