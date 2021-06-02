«Нічого святого». «Укрпошта» продала будівлю церкви

Будівлю купила Московська церква

АТ «Укрпошта» продало на відкритому аукціоні будівлю церкви в Кіровоградській області за 237 тис. грн, її купила церква Московського патріархату. Про це голова правління компанії Ігор Смілянський повідомив у Facebook.

«Здавалося б, після дивовижного воскресіння бджіл саме час було подумати вже про власну церкву. Але ні. Ми діємо нестандартно, тим більше, що однаково кажуть, що у мене немає нічого святого і я продаю наліво і направо «все, що нажито непосильною працею». І сьогодні апогей цієї дії – «Укрпошта» продала церкву», – написав Смілянський.

Він підкреслив, що цим продажем компанія зробила добру справу – будівлю, яку роками використовували як поштове відділення, тепер знову використовуватимуть за прямим призначенням, а виторговані кошти витратять на «богоугодну справу поліпшення стану інфраструктури «Укрпошти».

«А нічого святого у мене для вас (окрім, звісно, Головпоштамту) більше немає. Але є ще багато гарних об'єктів, а наша найкраща команда допоможе вам стати їхніми щасливими володарями», – додав він.

Смілянський також зазначив, що компанія нікому нічого безплатно не віддає і не передає, всі активи продають на відкритих аукціонах, а кошти спрямовують на ремонти приміщень. Він попросив у зв'язку із цим «залишити його співробітників у спокої».

Нещодавно у компанії виникали певні складнощі із доставкою пенсій. Зокрема, міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що топ-менджемент «Укрпошти» поставив ультиматум уряду. Він вимагає підвищити тариф доставки пенсій з 60 до 100 грн.

Водночас гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський висловив вже обурення заявами міністра соцполітики. Він спростував заяву Лазебної про те, що тарифи на доставку пенсій зростуть на 67%. За його даними, тарифи планується підняти тільки на 11%.

Зрештою, «Укрпошта» домовилася з урядом про доставку пенсій. «Укрпошта» продовжить доставляти пенсії по всій території нашої країни до кінця 2021 року. Тариф в середньому збільшиться на 11%, і це дасть можливість 3,5 мільйонам пенсіонерів і більш ніж 65000 співробітникам нашої компанії сьогодні спати трохи спокійніше», – написав Смілянський.