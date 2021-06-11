  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    В Україні почали щеплювати поштарів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Для поштарів використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech - В Україні почали щеплювати поштарів
    Для поштарів використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech
    Фото з відкритих джерел

    Працівників пошти прищеплюють мобільні бригади в головному офісі компанії у Києві, а також в офісах в Сумах, Рівному, Чернігові, Житомирі та інших містах

    Сьогодні розпочалася вакцинація від коронавірусу для працівників «Укрпошти». Їх будуть вакцинувати мобільні бригади. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

    Як заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, працівники «Укрпошти» є частиною критичної інфраструктури, тому їх прищеплюють на третьому етапі.

    «Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захиститися від Covid-19. Ми вітаємо такий свідомий вибір людей та їх відповідальне ставлення до свого здоров'я», – зазначив він.

    Працівників пошти прищеплюють мобільні бригади в головному офісі компанії у Києві, а також в офісах в Сумах, Рівному, Чернігові, Житомирі та інших містах. Використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

    У рамках першої хвилі заплановано прищепити понад 5 000 осіб. До кінця наступного тижня ці співробітники отримають першу дозу вакцини, а через чотири тижні – другу. Загалом в «Укрпошті» понад 65 000 працівників, переважна більшість з яких оператори та листоноші.

    А ось столичних чиновників щеплюватимуть мобільні бригади вакциною Pfizer. Нагадаємо, що 9 червня в Україну прибула нова партія препарату Pfizer-BioNTech. Йдеться про 66 690 доз вакцини Comirnaty.

    До слова, у суботу на Київщині запрацюють центри масової вакцинації: адреси, графік роботи.

    Важливо знати, що в ЄС дозволили вільне пересування для вакцинованих громадян.

    Також оприлюднено список умов для подорожей українців до інших країн.

    На масову вакцинацію від Covid-19 можна записатися через медичний портал для пацієнтів Helsi.me і не витрачати час у живій черзі. Попередній запис наразі доступний для центру вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві

    Читайте також:
    Теги: медицина лікар лікарня Укрпошта щеплення вакцинація пошта коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україні почали щеплювати поштарів