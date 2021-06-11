В Україні почали щеплювати поштарів

Працівників пошти прищеплюють мобільні бригади в головному офісі компанії у Києві, а також в офісах в Сумах, Рівному, Чернігові, Житомирі та інших містах

Сьогодні розпочалася вакцинація від коронавірусу для працівників «Укрпошти». Їх будуть вакцинувати мобільні бригади. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Як заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін, працівники «Укрпошти» є частиною критичної інфраструктури, тому їх прищеплюють на третьому етапі.

«Вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захиститися від Covid-19. Ми вітаємо такий свідомий вибір людей та їх відповідальне ставлення до свого здоров'я», – зазначив він.

Працівників пошти прищеплюють мобільні бригади в головному офісі компанії у Києві, а також в офісах в Сумах, Рівному, Чернігові, Житомирі та інших містах. Використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

У рамках першої хвилі заплановано прищепити понад 5 000 осіб. До кінця наступного тижня ці співробітники отримають першу дозу вакцини, а через чотири тижні – другу. Загалом в «Укрпошті» понад 65 000 працівників, переважна більшість з яких оператори та листоноші.

А ось столичних чиновників щеплюватимуть мобільні бригади вакциною Pfizer. Нагадаємо, що 9 червня в Україну прибула нова партія препарату Pfizer-BioNTech. Йдеться про 66 690 доз вакцини Comirnaty.

До слова, у суботу на Київщині запрацюють центри масової вакцинації: адреси, графік роботи.

Важливо знати, що в ЄС дозволили вільне пересування для вакцинованих громадян.

Також оприлюднено список умов для подорожей українців до інших країн.

На масову вакцинацію від Covid-19 можна записатися через медичний портал для пацієнтів Helsi.me і не витрачати час у живій черзі. Попередній запис наразі доступний для центру вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві

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