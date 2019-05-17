Порошенко звільнив Єлісєєва



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«Коли була оголошена дата інавгурації, я подав президенту прохання про відставку», - розповів Єлісєєв Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Єлісєєв заявив, що він прибічник наступної європейської демократичної традиції: «прийшла нова команда - не тримаємося за крісла»

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Костянтина Єлісєєва з посади заступника глави Адміністрації президента.

Указ №231/2019 від 16 травня опублікований на сайті глави держави.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Адміністрації президента повідомили, що заступник голови АП Костянтин Єлісєєв, який займався зовнішньою політикою, подав у відставку.

Єлісєєв підтвердив, що подав у відставку. «Коли була оголошена дата інавгурації, я подав президенту прохання про відставку. В такий спосіб я хочу, як кажуть, очистити, скажімо так, простір для нової команди», - зазначив Єлісєєв.

За словами посадовця, це нормальна європейська практика. «Я прибічник такої європейської демократичної традиції: прийшла нова команда - не тримаємося за крісла, не тримаємося за владу, а навпаки передаємо», - сказав Єлісєєв.

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України Володимира Зеленського відбудеться 20 травня.

Прес-служба команди Зеленського планує вести трансляцію інавгурації на офіційних сторінках у соцмережах.