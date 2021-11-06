Глава ЦРУ попередив Москву щодо України, – CNN

США дедалі більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ та техніки поблизу північного кордону України

Метою візиту директора ЦРУ Вільяма Бернса до Москви було розібратися в намірах Росії щодо України та попередити про увагу, яку Вашингтон приділяє переміщенням російський віск у районі українського кордону, повідомив телеканал CNN.

«Президент Джо Байден на початку цього тижня направив директора ЦРУ Вільяма Бернса до Москви, щоб попередити Кремль про те, що США уважно стежать за нарощуванням російських військ поблизу кордону з Україною, і спробувати визначити мотиви дій Росії», – повідомив телеканал з посиланням на свої джерела.

У ньому стверджується, що «США дедалі більше стурбовані нерегулярним переміщенням російських військ та техніки поблизу північного кордону України».

CNN зазначає, що «адміністрація Байдена в останні дні активізувала свої зусилля щодо деескалації напруження, що зростає, у відносинах між Москвою і Києвом».

За даними джерел телеканалу, після своїх зустрічей у Росії Бернс «поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським у спробі розрядити цю напруженістьм.

Шеф ЦРУ також висловив побоювання США щодо того, що Росія «близька до того», щоб використовувати експорт газу як важіль тиску в той час, як Україна та інші європейські країни, за прогнозами, можуть узимку зіткнутися з енергетичною кризою.

«Нарощування (військ на кордоні - ред.) у поєднанні з енергетичним шантажем дійсно передбачає агресивнішу позицію Росії», – сказав CNN радник Зеленського.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив у п'ятницю, що США продовжують спостерігати за «незвичною активністю російських військових поблизу кордону з Україною».

Конгресмени-республіканці Майк Роджерс та Майк Тернер закликали президента США Джо Байдена розширити постачання зброї Україні та нарощувати військову присутність у Чорному морі, повідомило видання Defense News. У листі до президента законодавці зазначили, що ці заходи необхідні для запобігання загрозі «нового вторгнення з боку російських військ».

Як раніше повідомлялося, видання Politico оприлюднило супутникові фотографії, зроблені 1 листопада, і зазначило, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

У відповідь прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав «вкиданням» публікацію Politico про нарощування військ на кордоні з Україною.

Також напередодні американське видання The Washington Post повідомило про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. При цьому були відзначені «незвичайні переміщення» техніки та військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію у квітні цього року та викликало резонанс у міжнародному співтоваристві.

Раніше повідомлялося, що флагманський корабель Шостого флоту ВМС США прямує у Чорне море.