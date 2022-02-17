Глава МЗС Британії сьогодні приїде в Україну

Трасс обговорить з Кулебою стратегічне партнерство Великобританії та України

Одна з цілей візиту високопоставленої гості – спільні заходи щодо стримування агресії Росії

Міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс 17 лютого прилетить в Україну. Вона обговорить зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою стратегічне партнерство і безпеку. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

«17 лютого Державний секретар Великобританії Ліз Трасс здійснить свій перший візит в Україну на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в ході візиту Трасс обговорить з Кулебою стратегічне партнерство Великобританії та України, координацію подальших дій щодо зміцнення безпеки в Європі.

Серед інших тем переговорів – спільні заходи щодо стримування агресії Росії та допомога Великобританії щодо зміцнення обороноздатності України. Також планується обговорення кібербезпеки, торгівлі та інвестицій.

Нагадаємо, візит Трасс мав відбутися на початку лютого, однак тоді міністерка закордонних справ Великої Британії захворіла на коронавірус.

Також Трасс говорила, що заяви РФ про відсутність планів вторгнення в Україну неправдиві.

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