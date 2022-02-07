Заяви РФ про відсутність планів вторгнення в Україну неправдиві – Великобританія
Лондон спробує знайти дипломатичне рішення кризи
Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс сказала, що заяви РФ про відсутність планів нового вторгнення в Україну неправдиві. Вона застерегла Москву від спроб підірвати суверенітет або погрожувати Україні. Про це пише City A.M.
«Активність Росії в спробах підірвати порядок або якось погрожувати Україні добре помітна», – зазначила Трасс.
Незабаром вона вирушить до Москви для зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим із метою пошуку дипломатичного вирішення поточної кризи навколо кордонів України.
«Дії Росії показують, що її заяви про відсутність намірів щодо вторгнення неправдиві. Ми і наші союзники залишаємося непохитними в підтримці України», – додала глава британського МЗС.
Тим часом Міноборони оцінило вірогідність ескалації на кордоні з РФ як низьку.
До слова, елітний спецназ із Великої Британії вирушив в Україну.
Як відомо, з'явилися нові супутникові знімки російських військ біля кордону України.
Нагадаємо, міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка нещодавно мала відвідати Україну, захворіла на коронавірус.