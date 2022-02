Посол Британії та представник ЄС заявили, що залишаються у Києві

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила у Twitter, що залишається у Києві й продовжує працювати з основною командою. Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також повідомив у Twitter, що залишається в Києві.

«Я залишаюся у Києві і продовжую працювати там з основною командою. Посольство продовжує працювати», – написала Сіммонс.

I am staying in Kyiv and continue to work there with a core team. The embassy remains operational. https://t.co/WWvIz4uIT4

Окрім того, посол ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив у Twitter, що він також залишається в Києві. «Я в Києві і залишаюся тут», – написав він, вказавши на поширення «фейкових новин» щодо протилежного.

Since the fake news which started from https://t.co/MNi38gkgc6 is still spreading, I repeat:



I am in Kyiv and am staying here.



Я є і залишаюсья у Київі.