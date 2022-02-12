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    Посол Британії та представник ЄС заявили, що залишаються у Києві

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    Посли підтвердили, що продовжать працювати в українській столиці - Посол Британії та представник ЄС заявили, що залишаються у Києві
    Посли підтвердили, що продовжать працювати в українській столиці
    фото з відкритих джерел

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    Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила у Twitter, що залишається у Києві й продовжує працювати з основною командою. Посол ЄС в Україні Матті Маасікас також повідомив у Twitter, що залишається в Києві.

    «Я залишаюся у Києві і продовжую працювати там з основною командою. Посольство продовжує працювати», – написала Сіммонс.

    Окрім того, посол ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив у Twitter, що він також залишається в Києві. «Я в Києві і залишаюся тут», – написав він, вказавши на поширення «фейкових новин» щодо протилежного.

    Відучора активізувалися повідомлення від західних країн із попередженнями для громадян виїхати з України. Зокрема, МЗС Великої Британії випустило попередження для своїх громадян, у якому радить не їздити в Україну, а тим, хто там перебуває, виїхати зараз.

    Раніше президент США Джо Байден оголосив 16 лютого днем початку вторгнення Росії в Україну. Таку дату він назвав у ході переговорів із лідерами західних країн, Євросоюзу та НАТО.

    Низка країн рекомендувала своїм громадянам залишити Україну найближчим часом. Південна Корея заборонила співвітчизникам відвідувати територію кризової держави з 13 січня. Великобританія оголосила про евакуацію співробітників посольства, також стало відомо про намір США вивезти своїх дипломатів.

    Майже одночасно з новиною про Байдена на сайті агентства Bloomberg з'явився матеріал, у якому датою початку нібито вторгнення називається 15 лютого. За твердженням «знайомих із питанням» анонімних джерел, дії Росії можуть включати провокацію на Донбасі або напад на Київ. При цьому жодних доказів на підтримку свого затвердження вони не надали.

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    Теги: МЗС ЄС Київ посол посольство Велика Британія Twitter Матті Маасікас
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    Посол Британії та представник ЄС заявили, що залишаються у Києві