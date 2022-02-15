Байден і Джонсон домовилися, як далі будуть діяти щодо Росії

Йшлося про готовність спричинити серйозні наслідки для Кремля, якщо напад відбудеться

Лідери США та Великобританії скоординували кроки для стримування агресії РФ

Президент США і прем'єр-міністр Великої Британії обговорили питання координації дій задля стримування Росії, а також готовність до введення проти неї потужних санкцій у разі потреби. Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому за результатами телефонних переговорів двох лідерів.

«Сторони обговорили кроки щодо посилення оборони на східному фланзі НАТО та підкреслили важливість подальшої тісної координації між союзниками й партнерами. У тому числі йшлося про готовність спричинити серйозні наслідки для Росії, якщо вона обере шлях військової ескалації», - вказали в адміністрації американського президента.

Крім того, Байден і Джонсон обговорили останні дипломатичні контакти з Україною і Росією.

«Вони також розглянули поточні дипломатичні кроки та зусилля щодо стримування у відповідь на подальше військове нарощування РФ на українському кордоні та підтвердили свою підтримку суверенітету й територіальній цілісності України», – зазначили в Білому домі.

Нагадаємо, напередодні Зеленський попросив Байдена якнайшвидше приїхати в Україну.

Також Путін та Байден обговорили можливий вступ України до НАТО.

Як відомо, 12 лютого відбулися переговори Байдена і Путіна. Деталі розмови.

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