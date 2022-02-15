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    Байден і Джонсон домовилися, як далі будуть діяти щодо Росії

    Йшлося про готовність спричинити серйозні наслідки для Кремля, якщо напад відбудеться - Байден і Джонсон домовилися, як далі будуть діяти щодо Росії
    Йшлося про готовність спричинити серйозні наслідки для Кремля, якщо напад відбудеться
    фото з відкритих джерел

    Лідери США та Великобританії скоординували кроки для стримування агресії РФ

    Президент США і прем'єр-міністр Великої Британії обговорили питання координації дій задля стримування Росії, а також готовність до введення проти неї потужних санкцій у разі потреби. Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому за результатами телефонних переговорів двох лідерів.

    «Сторони обговорили кроки щодо посилення оборони на східному фланзі НАТО та підкреслили важливість подальшої тісної координації між союзниками й партнерами. У тому числі йшлося про готовність спричинити серйозні наслідки для Росії, якщо вона обере шлях військової ескалації», - вказали в адміністрації американського президента.

    Крім того, Байден і Джонсон обговорили останні дипломатичні контакти з Україною і Росією.

    «Вони також розглянули поточні дипломатичні кроки та зусилля щодо стримування у відповідь на подальше військове нарощування РФ на українському кордоні та підтвердили свою підтримку суверенітету й територіальній цілісності України», – зазначили в Білому домі.

    Нагадаємо, напередодні Зеленський попросив Байдена якнайшвидше приїхати в Україну.

    Також Путін та Байден обговорили можливий вступ України до НАТО.

    Як відомо, 12 лютого відбулися переговори Байдена і Путіна. Деталі розмови.

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    Теги: США Джозеф Байден НАТО напад Велика Британія Борис Джонсон
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    Байден і Джонсон домовилися, як далі будуть діяти щодо Росії