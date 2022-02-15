Байден і Джонсон домовилися, як далі будуть діяти щодо Росії
Лідери США та Великобританії скоординували кроки для стримування агресії РФ
Президент США і прем'єр-міністр Великої Британії обговорили питання координації дій задля стримування Росії, а також готовність до введення проти неї потужних санкцій у разі потреби. Про це йдеться в офіційному повідомленні Білого дому за результатами телефонних переговорів двох лідерів.
«Сторони обговорили кроки щодо посилення оборони на східному фланзі НАТО та підкреслили важливість подальшої тісної координації між союзниками й партнерами. У тому числі йшлося про готовність спричинити серйозні наслідки для Росії, якщо вона обере шлях військової ескалації», - вказали в адміністрації американського президента.
Крім того, Байден і Джонсон обговорили останні дипломатичні контакти з Україною і Росією.
«Вони також розглянули поточні дипломатичні кроки та зусилля щодо стримування у відповідь на подальше військове нарощування РФ на українському кордоні та підтвердили свою підтримку суверенітету й територіальній цілісності України», – зазначили в Білому домі.
Нагадаємо, напередодні Зеленський попросив Байдена якнайшвидше приїхати в Україну.
Також Путін та Байден обговорили можливий вступ України до НАТО.
Як відомо, 12 лютого відбулися переговори Байдена і Путіна. Деталі розмови.