  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Україна та Грузія домовилися разом протистояти загрозам Кремля

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Василь Боднар зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах Грузії в Україні Давідом Бочорішвілі - Україна та Грузія домовилися разом протистояти загрозам Кремля
    Василь Боднар зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах Грузії в Україні Давідом Бочорішвілі

    Україна та Грузія, які потерпають від російської збройної агресії, повинні попри все триматися разом, аби ефективніше протистояти загрозам Кремля, зазначили в МЗС УКраїни

    Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах Грузії в Україні Давідом Бочорішвілі.

    Дипломати обговорили двостороннє співробітництво та домовилися разом протистояти російській агресії.

    Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

    Бондар наголосив на важливості зміцнювати двостороннє співробітництво в різних галузях, що відповідає інтересам України і Грузії, а також євроінтеграційним і євроатлантичним прагненням.

    «Україна та Грузія, які потерпають від російської збройної агресії, повинні попри все триматися разом, аби ефективніше протистояти загрозам Кремля та разом впевнено рухатися до членства в НАТО. Усвідомлення цього зробить безуспішними будь-які спроби зашкодити нашим відносинам», – зазначив український дипломат.

    Раніше генсек НАТО заявляв, що Росія не є прямою загрозою для країн Альянсу. Але вона намагається самоствердитися за рахунок військових дій проти України і Грузії.

    Теги: МЗС Росія НАТО Грузія Василь Боднар Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies