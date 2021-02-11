Україна та Грузія домовилися разом протистояти загрозам Кремля
Україна та Грузія, які потерпають від російської збройної агресії, повинні попри все триматися разом, аби ефективніше протистояти загрозам Кремля, зазначили в МЗС УКраїни
Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах Грузії в Україні Давідом Бочорішвілі.
Дипломати обговорили двостороннє співробітництво та домовилися разом протистояти російській агресії.
Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.
Бондар наголосив на важливості зміцнювати двостороннє співробітництво в різних галузях, що відповідає інтересам України і Грузії, а також євроінтеграційним і євроатлантичним прагненням.
«Україна та Грузія, які потерпають від російської збройної агресії, повинні попри все триматися разом, аби ефективніше протистояти загрозам Кремля та разом впевнено рухатися до членства в НАТО. Усвідомлення цього зробить безуспішними будь-які спроби зашкодити нашим відносинам», – зазначив український дипломат.
Раніше генсек НАТО заявляв, що Росія не є прямою загрозою для країн Альянсу. Але вона намагається самоствердитися за рахунок військових дій проти України і Грузії.