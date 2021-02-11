Україна та Грузія домовилися разом протистояти загрозам Кремля

Василь Боднар зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах Грузії в Україні Давідом Бочорішвілі

Україна та Грузія, які потерпають від російської збройної агресії, повинні попри все триматися разом, аби ефективніше протистояти загрозам Кремля, зазначили в МЗС УКраїни

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар зустрівся з Тимчасовим повіреним у справах Грузії в Україні Давідом Бочорішвілі.

Дипломати обговорили двостороннє співробітництво та домовилися разом протистояти російській агресії.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

Бондар наголосив на важливості зміцнювати двостороннє співробітництво в різних галузях, що відповідає інтересам України і Грузії, а також євроінтеграційним і євроатлантичним прагненням.

«Україна та Грузія, які потерпають від російської збройної агресії, повинні попри все триматися разом, аби ефективніше протистояти загрозам Кремля та разом впевнено рухатися до членства в НАТО. Усвідомлення цього зробить безуспішними будь-які спроби зашкодити нашим відносинам», – зазначив український дипломат.

Раніше генсек НАТО заявляв, що Росія не є прямою загрозою для країн Альянсу. Але вона намагається самоствердитися за рахунок військових дій проти України і Грузії.