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    ВООЗ припускає поширення Covid-19 в Китаї раніше грудня 2019 року

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    ВООЗ припускає поширення Covid-19 в Китаї раніше грудня 2019 року - ВООЗ припускає поширення Covid-19 в Китаї раніше грудня 2019 року
    ВООЗ припускає поширення Covid-19 в Китаї раніше грудня 2019 року

    В жовтні 2019 року біля 90 чоловік були госпіталізовані в центральній частині Китаю з симптомами, схожими на Covid-19

    Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) допустили ймовірність того, що коронавірус міг почати поширюватися в Китаї раніше грудня 2019 року, коли офіційно було оголошено про спалах захворювання.

    Про це з посиланням на експертів повідомила газета The Wall Street Journal.

    За їх словами, в жовтні 2019 року біля 90 чоловік були госпіталізовані в центральній частині Китаю з симптомами, схожими на Covid-19.

    При цьому китайська влада провела аналізи на антитіла приблизно у 2/3 цих пацієнтів, але слідів зараження коронавірусом не виявила.

    Експерти ВООЗ вважають, що за такий термін утримання антитіл могло знизитися до рівня, коли виявити перенесене захворювання неможливо. Вони впевнені, що подальші дослідження необхідно продовжити.

    В результаті експерти закликали китайську владу провести ширші аналізи зразків крові, зібраних восени 2019 року в провінції Хубей, щоб знайти докази, коли коронавірус вперше почав циркулювати.

    Нагадаємо, що ВООЗ стурбована ефективністю COVID-вакцин від нових мутацій. В організації закликали країни об'єднатися, щоб прискорити процес вакцинації, а фармкомпанії - збільшити виробничі потужності.

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    Теги: Китай аналізи ВООЗ коронавірус
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