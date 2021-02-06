Громадські організації України прохають уряд США ввести санкції Тараса Козака та Оксани Марченко

Автори листа вважають, що Росія фінансує Медведчука через бізнес, записаний на його дружину

Відповідний лист направлено до Державного департаменту та Мінфіну США

Низка українських громадських обʼєднань опублікувала спільний лист до Міністерства фінансів та Державного департаменту США з проханням запровадити санкції проти народного депутата Тараса Козака та дружини народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко. На думку авторів листа, лідер «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук мінімізує санкційні ризики щодо себе, записуючи власні активи на дружину та однопартійця.

Лист, опублікований виданням KyivPost підписали «Детектор медіа», Центр протидії корупції, ІМІ, «Чесно» та ще 14 громадських організацій.

У документі зокрема зазначено, що Козак не має незалежного бізнесу, а є власником активів Медведчука. І щодо його активів віднедавна запроваджено санкції в Україні. Через Козака Медведчук володіє щонайменше трьома телеканалами, які поширювали дезінформацію і проросійську пропаганду. Також низка компаній Медведчука оформлені на дружину – колишню телеведучу Оксану Марченко, завдяки чому вони продовжують безперешкодно діяти, незважаючи на персональні санкції США проти Медведчука.

Громадські організації просять занести Марченко, Козака і підконтрольні їм компанії до санкційного листка Мінфіну США (список OFAC).

Як зазначено в листі, запровадження санкцій проти Козака і Марченко «істотно послабить російських агентів в Україні, припинивши потік брудних російських грошей на їхні деструктивні проєкти й антидемократичну пропаганду».

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Верховна Рада прийняла постанову, якою схвалила пропозиції санкцій щодо семи компаній, яким належали ліцензії телеканалів «112 Україна» та NewsOne. Свої пропозиції парламент скерував до РНБОУ. Появі постанови передувала петиція на сайті Ради від 20 вересня про припинення діяльності цих телеканалів. В РНБО оголосили, що рішення буде ухвалене після перевірки СБУ за дорученням президента. У липні 2019 року новопризначений в.о. голови СБУ Іван Баканов на засіданні РНБО запропонував прийняти рішення про застосування санкцій до юридичних осіб телеканалів «112 Україна» і NewsOne.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБОУ від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Воно передбачає запровадження санкцій проти народного депутата України Тараса Козака та компаній, які володіють ліцензіями телеканалів «групи Медведчука» — «112 Україна», NewsOne і ZIK. Санкції запроваджені на п’ять років.

Як повідомлялося раніше, міністр культури України Олександр Ткаченко заявив про намір направити до компанії YouTube рішення РНБО України щодо санкцій проти телеканалів NewsOne, ZIK, «112 Україна».

Також стало відомо, що цивільна дружина нардепа Козака купила квартиру в Москві за $13 млн.