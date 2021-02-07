Ткаченко пояснив, чому РНБО не запровадила санкції проти каналу «Наш»

РНБО поки не має документів із підставами для блокування каналу Мураєва

Україна не запровадила санкції проти телеканалу «Наш», адже поки немає документів із підставами для цього

Україна не запровадила санкції проти телеканалу «Наш», адже поки немає документів із підставами для цього.

Про це міністр культури Олександр Ткаченко розповів у інтервʼю Obozrevatel.

«По-перше, на телеканал «Наш» не треба йти натовпом і з’ясовувати стосунки силою. По-друге, рішення РНБО було ухвалено на підставі певних документів, наданих правоохоронними органами. Очевидно, подібних документів із приводу телеканалу «Наш» наразі немає», – пояснив Ткаченко.

Зазначимо, у суботу ввечері поблизу офісів «Нашого» та «Інтеру» вимагали припинення діяльності телеканалів (фото).

2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 лютого 2021 року про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів кума російського президента Володимира Путіна Віктора Медведчука «112 Україна», NewsOne, Zik.

Після закриття цих каналів аудиторія телеканалу «Наш», що контролюється Євгеном Мураєвим, виросла майже в чотири рази.

Як повідомлялося раніше, 4 лютого біля будівлі телеканалу «Наш» на вулиці Жилянській відбулася сутичка між активістами і правоохоронцями, молодики вимагали закриття телеканалу.