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    Суспільство

    Місія ООН з прав людини стурбована санкціями щодо телеканалів Медведчука

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    РНБО запровадило санкції проти &laquo;112 Україна&raquo;, NewsOne і Zik та їхнього власника і близького соратника Віктора Медведчука Тараса Козака - Місія ООН з прав людини стурбована санкціями щодо телеканалів Медведчука
    РНБО запровадило санкції проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника і близького соратника Віктора Медведчука Тараса Козака

    ООН проводить наразі оцінку того, «чи відповідає зазначене рішення міжнародному праву прав людини»

    Управління ООН з прав людини занепокоєне тим, що закриття мовлення низки телеканалів «негативно вплине на вираження свободи слова в Україні».

    Відповідну заяву розміщено у Facebook Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні.

    «2 лютого президент України підписав рішення Ради національної безпеки і оборони України №43/2021, що запроваджує персональні санкції проти власника трьох телеканалів. Рішення призвело до негайного анулювання ліцензій на мовлення цих каналів та припинення їх мовлення. Управління ООН з прав людини занепокоєне тим, що це матиме вплив на свободу вираження поглядів в Україні. Держави зобов'язані поважати, захищати та забезпечувати право на свободу вираження поглядів, включаючи право шукати, одержувати та поширювати різноманітну інформацію та ідеї», – йдеться в заяві.

    В місії наголосили, що проводять наразі оцінку того, «чи відповідає зазначене рішення міжнародному праву прав людини».

    Основні попередні занепокоєння Управління ООН з прав людини стосувалися необхідності та пропорційності обмежень свободи вираження поглядів в Україні.

    «Визнаючи протидію дезінформації правомірною діяльністю держав, важливо знайти збалансований підхід, щоб уникнути непропорційних обмежень права на свободу вираження поглядів. Ми надамо результати аналізу рішення відповідним зацікавленим сторонам», – зазначають в Моніторинговій місії ООН.

    Нагадаємо, РНБО запровадило санкції проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника і близького соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Рішення ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором. 

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    Теги: ЗМІ телебачення санкції ООН Україна права людини журналіст
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