Погром імперії Медведчука. Західний світ аплодує Зеленському

«Сподіваюсь, тепер фейків і гібридної пропаганди справді поменшає», – прокоментував запровадження санкцій проти каналів Медведчука Зеленський та проілюстрував свій допис світлиною з Донбасу

«Сподіваюсь, тепер фейків і гібридної пропаганди справді поменшає», – прокоментував запровадження санкцій проти каналів Медведчука Зеленський та проілюстрував свій допис світлиною з Донбасу

Atlantic Council: «Україна завдає удару у відповідь у російській інформаційній війні»

Гучний президентський указ, яким було запроваджено санкції щодо трьох телеканалів з пулу путінського кума Віктора Медведчука («112 Україна», «NewsOne» та ZIK), звісно викликав миттєве обурення його партійних колег з ОПЗЖ та наближеної до них тусовки. Номінальний власник каналів Тарас Козак, якого санкції торкнулися особисто, заявив про політичну розправу з боку влади та наступ на свободу слова. Згодом Козак і Медведчук вийшли в ефір російського державного каналу «Росія 24», де знайшли вдячних слухачів, яким протягом 20 хвилин розповідали про диктатуру в Україні.

Фото: Детектор медіа

З офіційних російських осіб коментар з приводу наступу на проросійські медіа дав речник адміністрації президента РФ Дмитро Пєсков. Він засудив дії української влади, які не відповідають, на його думку, міжнародним нормам і закликав звернути увагу на ситуацію ОБСЄ та інші міжнародні організації.

Подібні розмови про утиски вільної журналістики в Україні тривають давно. З тих пір, як Нацрада з питань телебачення та радіомовлення поставила під сумнів законність переоформлення ліцензій «112 Україна», а Верховна Рада в 2018 році прийняла постанову щодо застосування санкцій до 112-го та NewsOne. Медіаменеджери каналу на різних європейських майданчиках жалілись, як влада тисне на опозиційну пресу. Свою підтримку каналам висловлювали депутати Європарламенту, яких зараховують до проросійського лобі. Тоді санкції так і не запрацювали, і все завершилось тим, що депутати провладної на той момент партії БПП отримали безлімітний доступ на телеканали пулу. Зараз Петро Порошенко каже, що закриття медіа в передвиборчий період призвело би до розмов про невизнання результатів виборів, і розхвалює свого наступника, який його мрію здійснив.

Залишимо президенту та секретарю РНБО розмірковувати над філософськими питаннями, де завершується свобода слова і починається загроза нацбезпеці, і оцінимо, як сприйняли новину про джихад проти «Медведчук-ТБ» в цивілізованому світі. Бо саме в європейських судах, а не в Хамовницькому суді Москви його власники збираються оскаржувати рішення української влади. Звісно, якщо не «знайдуть правди» в судах місцевих. Розрахунок, що судді в Старому Світі стануть на бік власників каналів, ґрунтується на тому, що в Європі дуже чутливо ставляться до спроб обмеження свободи слова. Втім, європейці мають досвід боротьби з відомими дезінформаторами з російського телеканалу для західної аудиторії Russia Today, тож свобода висловлювань там також має свої межі. Не кажучи вже про США, де в Youtube заблокували пропагандистські російські ресурси, чим викликали істерику в Москві, та «вичистили» з Twitter свого вже колишнього президента Дональда Трампа.

Показово, що Володимир Зеленського після публікації указу написав «твіт» англійською мовою, розрахований якраз на міжнародне співтовариство. Він зазначив, що таке складне рішення було прийнято задля запобігання агресивної пропаганди, «яка підриває Україну на шляху до ЄС і євроатлантичної інтеграції». Також Зеленський зустрівся з послами країн «Великої сімки» та Євросоюзу і запевнив, що його рішення не несе загрози свободі слова.

Володимир Зеленський особисто пояснив рішення про відключення телеканалів послам

І поки різкої критики цього неоднозначного кроку з боку західних партнерів дійсно не пролунало. Скоріше, навпаки.

Так, посольство США фактично підтримало запроваджені санкції: «США підтримують зусилля з протидії зловмисному впливу Росії, докладені вчора Україною для захисту суверенітету і територіальної цілісності відповідно до її законодавства. Ми всі повинні працювати разом, щоб не давати застосовувати дезінформацію як зброю в інформаційній війні проти суверенних держав». Пікантності додає той факт, що рішення про запровадження санкції відбулося якраз після першого дзвінка нового держсекретаря Штатів Тоні Блінкена міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі. В президентському оточенні натякають, що це не просто збіг.

Про підтримку блокування «медведчуківських» каналів заявили і традиційні союзники США. Посольство Канади в Україні схватило застосування Україною легальних механізмів для збереження суверенітету під час гібридної війни при дотриманні свободи преси.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс привітала рішучі дії Зеленського по боротьбі з дезінформацією і зауважила, що мовлення подібних каналів «завдає реальної шкоди Україні». В унісон відреагували і балтійські країни, висловивши Україні підтримку в її протидії заходам проти підриву її суверенітету та територіальної цінності і захисті від російської дезінформації та гібридної агресії.

Глава представництва України при ЄС Микола Точицький по гарячих слідах заявив, що в Євросоюзі неофіційно схвально поставилися до заборони токсичних телеканалів. Згодом з’явилося досі нейтральне висловлювання речника ЄС із закордонних справ та політики безпеки Петера Стано. Він відмітив право України щодо захисту територіальної цілісності та нацбезпеки, зокрема, з урахуванням масштабів дезінформаційних кампаній, які її зачіпають, але зауважив, що це не має відбуватися за рахунок свободи ЗМІ. Наразі ЄС вивчає та оцінює гучне рішення РНБО.

Втім з’явилися і радикальні критики останніх рішень Києва. Прогнозовано не в захваті виявились журналістські організації. Традиційно розкритикував утиск одіозних телеканалів Національна спілка журналістів України, керівник якої пообіцяв проінформувати про ситуацію іноземних колег. Міжнародна й Європейська федерації журналістів не забарились із заявою, в якій назвали блокування телеканалів «позасудовою і політично вмотивованою забороною» на мовлення і надто екстремальною формою обмеження свободи ЗМІ. Секретар Міжнародної федерації журналістів Ентоні Белланжер назвав такі санкції неприйнятними в умовах демократії, а генсек Європейської федерації журналістів Рікардо Ґутьєррес заявив, що вони не відповідають міжнародним стандартам щодо свободи вираження поглядів та свободи преси.

А от як сприйняли новини з України провідні медіа з різних країн.

Atlantic Council: Україна завдає удару у відповідь

Офіційне видання Atlantic Council — неурядової організації США, яка переважно займається міжнародними відносинами атлантичної спільноти — з оплесками зустріло рішення Зеленського про закриття трьох каналів. «Україна завдає удару у відповідь у російської інформаційній війні шляхом заборони пов'язаних з Кремлем телеканалів», – йдеться вже у заголовку до матеріала.

«Зеленський планував зробити певні кроки проти медіаімперії Медведчука з літа 2019 року. Чому він вирішив діяти зараз? Видається, що українського лідера підбадьорила потужна підтримка України новою адміністрацією США. Тим часом геополітичні обставини також склалися сприятливо: Путін був зайнятий внутрішніми заворушеннями та міжнародною критикою через нещодавнє ув'язнення російського опозиційного лідера Олексія Навального», - пише видання.

Financial Times: без різких визначень

Щоденна британська газета міжнародних фінансових кіл Financial Times дуже обережна у своїх формулюваннях. Так, новину про закриття трьох українських мовників редакція подала під заголовком: «Україна закриває три телеканали, які звинувачує у поширенні «російської дезінформації».

Deutche Welle: прозахідний Зеленський

Німецьке видання Deutche Welle опублікувало новину про українські події під заголовком «Україна: Зеленський закрив три опозиційні телеканали». Втім, одразу ж у підзаголовку дуже чітко розставляє акценти: «Прозахідний президент України Володимир Зеленський підписав укази про заборону проросійських ЗМІ. У телерадіокомпаній було відкликано ліцензії, і їм заборонено виходити в ефір протягом наступних п’яти років».

Польська Press: кремлівську пропаганду заборонено

Польське видання Press називає телеканали проросійськими просто у заголовку: «Проросійські телеканали блокували в Україні на п’ять років». У тексті польські журналісти також пояснюють читачам, що йдеться про «канали, принаймні половина контенту яких присвячена кремлівській пропаганді».

Daily Sabah: канали «провідні», але і Росія - окупант

Турецьке провладне щоденне видання Daily Sabah подає новину про українські події, проте з дуже обережними формулюваннями. Однак приховати тенденцію до співчуття проросійським медіа не вдається. Водночас у відкритій проросійськості це видання звинуватити не можна. Уривок із замітки: «Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти провідних ЗМІ країни з метою «боротьби з пропагандою». Київ заявив, що регулярно потерпає від російської дезінформації з 2014 року, відколи Москва анексувала Кримський півострів та підтримала сепаратистів на сході України – конфлікт, який забрав понад 13 тис. життів. Прес-секретар Зеленського описав три телевізійні канали як «інструмент пропаганди» і заявив, що вони отримують фінансування з Росії».

Arab News: так би мовити…

Журналісти Arab News розставляють акценти за допомогою лапок просто у заголовку

Arab News, англомовна щоденна газета, що виходить у Саудівській Аравії, опублікувала новину про українські події у дуже специфічній, суб’єктивній формі. Так, у заголовку журналіст взяв у лапки слово «проросійські», що стосувалося закритих каналів: «Український лідер запровадив санкції проти «проросійських» ЗМІ».

Далі по тексту Arab News вдається ще до кількох маніпуляцій. По-перше, акцентує на опозиційній приналежності формального та реального власників медіа: «Зеленський запровадив санкції проти кількох підтримуваних опозицією телевізійних та медіакомпаній, які його уряд звинувачує у фінансуванні Москвою та російськими політиками».

По-друге, видання вдається до суто східних хитрощів у кінці матеріалу, де подає лише негативні реакції на подію: цитування керівництва медіаресурсів про те, що понад тисяча людей в результаті санкцій втратили роботу, а також про те, що рішучий крок України викликав критику з боку Росії. «Закривши опозиційні телеканали, Зеленський визнав свою нездатність протистояти політичній конкуренції», – цитує видання у кінці російського російського нардепа Олексія Пушкова. Разом з тим, ані слова, ані півслова про схвальну реакцію західного світу.

The West Australian: суха констатація

Австралійські ЗМІ не лишилися осторонь українських подій

Новини про закриття президентом трьох телеканалів докотилися до протилежного кінця світу: австралійське видання The West Australian опублікувало невелику інформаційну замітку. Жодних оцінок видання не дає – лише констатує факт закриття, а також зауважує, що представники ОПЗЖ планують ініціювати процедуру імпічменту Зеленського за закриття каналів. У кінці замітки The West Australian зазначає, що навряд представникам цієї фракції, які мають лише 44 члени у парламенті України, вдасться довести задумане до кінця.

Кремлівська пропагандистка Симоньян кличе на заробітки

Головна редакторка кремлівського пропагандистського ресурсу RT Маргарита Симоньян пропонує прихисток співробітникам заблокованих телеканалів NewsOne, ZIK і «112 Україна». Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Симоньян пропонує роботу «всім журналістам, технарям, операторам та іншим, кому набридло працювати проти своєї країни на різних смітниках, хто готовий працювати чесно на свою державу і розділяє нашу редакційну політику».

Зазначимо, що частина топ-менеджерів інших українських телеканалів негативно ставляться до журналістів, які працювали на Віктора Медведчука та були інструментами російської пропаганди в Україні. Зокрема, шеф-редакторка новин «24 каналу» Олена Трибушна закликала журналістів NewsOne, ZIK і «112 Україна» не ганьбитися, а завершити свою журналістську діяльність.

Наталія Сокирчук, Павло Вуєць, «Главком»

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