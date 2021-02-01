Руїни офісу ДБР на Печерську: від керівництва вимагають пояснень в парламенті

Артур Герасимво запевняє, що ДБР прикриваючи свою діяльність рішенням Печерського суду сфальсифікувало власну адресу

У Зеленського продовжують будувати систему «ручного» керування правосуддям. Про це під час погоджувальної ради заявив співголова фракції «Європейська Солідарність» Артур Герасимов.

«Цього тижня Рада планує розглянути президентський законопроект 3711, що знову зазіхає на Верховний Суд. Той самий Верховний Суд, який створювали за Порошенка, за участю міжнародних експертів на прозорому конкурсі. І саме цей суд не задовольняє Зеленського. Він не хоче ліквідації славнозвісного Печерського суду, який підтримує «юридичний треш» ДБР чи Окружного адмінсуду Києва пана Вовка, бо його вони цілком влаштовують по телефону», – зауважив Герасимов.

Він, зокрема, повідомив, що ДБР задля прикриття своєї діяльності рішеннями Печерського суду сфальсифікувало власну адресу, у чому днями пересвідчилися журналісти та народні депутати.

«До речі, про ДБР. Минулого тижня відвідав їхню напівзруйновану і порожню будівлю в Печерському районі, де нібито працює відомство з річним бюджетом в 2.5 млрд гривень. Ганебна фальсифікація керівництва ДБР з фіктивною адресою, де все занесено снігом і де нікого вже давно не було. Вимагаємо викликати керівництво бюро для пояснень у Верховну Раду», – заявив Герасимов.

«Також цього тижня планують призначити суддю Конституційного суду. Хочу нагадати про лист G-7, який пояснював необхідність прозорого конкурсного відбору суддів за участю міжнародних експертів, так само як під час формування Вищого антикорупційного суду. Тому вимагаємо невідкладно поставити наш проект закону 4339 про участь міжнародних експертів в відборів суддів КС», – наголосив співголова фракції.

Герасимов застерігає: атака на Верховний суд ще раз підтверджує справжні плани Зеленського про узурпацію влади.

«Якщо хочете побачити чим закінчується узурпація і «ручне» керування з Банкової – подивіться на СБУ, яке «друг дитинства Зеленського» перетворив на кримінальний анклав», – резюмує Артур Герасимов.

Раніше Герасимов розказав про «газову принцесу», яка хоче посадити Україну на російську голку.