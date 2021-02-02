Крадій-поліцейський хоче стати головним архітектором престижного київського передмістя

На посаду головного архітектора сповненою містобудівних суперечок громади претендує мотошоломний персонаж

У 2015 році одним із перший випадків затримання нових поліцейських за скоєний у ході виконання службових обов’язків злочин був такий собі Олександр Грановський. Я його запам’ятав з новини на Українській Правді з двох причин. По-перше, як розказувалося, він зазіхнув на святе – на шолом і печатки мотоцикліста, котрий потрапив у аварію, поцупив їх і намагався збути. Я сам мотоцикліст, якщо хто не знає.

По-друге, він був тезкою мого колеги, знаменитого Олександра Грановського, котрого у ЗМІ часто описували у демонічних тонах.

Останні роки, вже так сталося, я трохи причетний до Феодосіївської громади, що на Київщині, з подачі співачки Руслани з її чоловіком та друзів-екологів. Це Лісники, Ходосівка, Хотів, Кременище, Круглик, Іванковичі, Гвоздів, Рославичі. Особливо – перші три населені пункти мають інколи співставну з Кончею-Заспою вартість землі, і війни за територію там ідуть люті.

Зокрема, я долучався до захисту Чернечого лісу, що межує з Лісниками. Ви й зараз можете поїхати туди і подивитися, як нещадно шматують один із найкращих лісових масивів під столицею. Інформаційні плакати вас зорієнтують.

І що я зараз бачу?

На посаду головного архітектора цієї сповненою містобудівних суперечок громади претендує все той же мотошоломний персонаж.

Ця особа відома тим, що у 2015 році влаштувавшись на роботу в «нову патрульну поліцію», була затримана представниками спільноти мотоциклістів при спробі збути шолом і рукавички, котрі пропали під час оформлення ДТП за участю мотоцикліста.

Про цей дуже красномовний випадок, включно з фото Олександра Грановського, опублікували тоді практично усі центральні ЗМІ України, а також офіційний сайт Нацполіції.

Ну, а тепер ця знаменита у вузьких колах людина зможе перейти від шоломів до цілих лісових масивів.

Джерело: блог Ігоря Луценка

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