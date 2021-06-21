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    Голова ОБСЄ їде до Москви говорити про Україну

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    Генсек ОБСЄ зустрінеться у Москві з очільником МЗС Росії Лавровим - Голова ОБСЄ їде до Москви говорити про Україну
    Генсек ОБСЄ зустрінеться у Москві з очільником МЗС Росії Лавровим
    Фото з відкритих джерел

    Генсек ОБСЄ відвідає Москву 21-24 червня з робочим візитом

    Генеральна секретарка Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Хельга Шмід 21–24 червня перебуватиме з візитом у Москві. Про це повідомила пресслужба ОБСЄ.

    Шмід відвідає Росію для зустрічей із міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та іншими високопосадовцями. Вони планують обговорити широке коло регіональних і тематичних питань, які стосуються безпеки та стабільності.

    «Генеральна секретарка виступить на IX Московській конференції з міжнародної безпеки про тенденції та перспективи європейської безпеки», – зазначили в релізі.

    Пресслужба МЗС РФ повідомила, що одним із питань, які обговорюватимуть із генсеком ОБСЄ, буде ситуація на Донбасі.

    «Плануємо обговорити роботу контактної групи, в якій ОБСЄ координує прямий діалог Києва, Донецька і Луганська як сторін конфлікту з метою виконання мінського «Комплексу заходів». Закличемо керівництво ОБСЄ до впливу на Київ, який саботує виконання мінського «Комплексу заходів» та ухиляється від діалогу з Донецьком і Луганськом», – заявили в міністерстві.

    Нагадаємо, через позицію Росії постійна рада Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) лише на два місяці продовжила мандат моніторингової місії на кордоні Росії з окупованими районами українського Донбасу.

    Раніше повідомлялося, що Москва блокує продовження місії ОБСЄ на кордоні України з Росією. Європейські журналісти вважають, що після 31 липня міжнародних спостерігачів взагалі більше не буде на кордоні з РФ.

    Теги: МЗС ОБСЄ Київ
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    Голова ОБСЄ їде до Москви говорити про Україну