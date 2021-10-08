Голови фракцій та груп погодили покарання для Третьякової за «цинічні слова»

Звернення до голови парламенту не підписала лише фракція «Слуги народу»

Голови фракцій і груп Верховної Ради, окрім «Слуги народу», підписали звернення до керівництва парламенту з вимогою звільнити Галину Третьякову з посади голови комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів. Причина – її скандальне висловлювання щодо померлого нардепа Антона Полякова. Про це повідомив народний депутат з групи «За майбутнє» Тарас Батенко у Facebook.

«Очікуємо рішення голови Верховної Ради України та комітету з питань регламенту, депутатської етики та організаційної роботи Верховної Ради України. Будемо жорстко настоювати на усуненні пані Третьякової із займаної посади на наступному пленарному тижні!», – заявив нардеп.

Депутат також висловив позицію, що Третьякова «недостойна бути народним депутатом після таких цинічних та бездушних слів про смерть Антона Полякова».

Зазначимо, після коментаря нардепки від «Слуги народу» Галини Третьякової в партійному чаті щодо смерті нардепа Антона Полякова 15 депутатів-«слуг» вийшли з чату.

Як відомо, усі фракції вимагають відсторонити «слугу» Третьякову.

Тим часом сама Третьякова не жалкує про своє повідомлення та заявила в чаті, що «буде плакати тільки за «слугами народу».

Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради 8 жовтня депутат «Партія «За майбутнє» Ігор Палиця звернувся до франції «Слуга народу». «Щойно у вашому партійному чаті керівниця комітету, який має опікуватися дітьми, пані Третьякова написала про смерть Полякова, що одним ворогом менше», – сказав він. Після цих слів у залі Верховної Ради прозвучали вигуки «Ганьба».

Утім, нардепка не вибачилася за свої слова, а навпаки дорікнула порушенням свободи слова.

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