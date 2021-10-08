  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Голови фракцій та груп погодили покарання для Третьякової за «цинічні слова»

    документ
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Галина&nbsp;Третьякова написала&nbsp;&laquo;цинічне та бездушне&raquo;&nbsp;повідомлення про смерть колеги Антона Полякова - Голови фракцій та груп погодили покарання для Третьякової за «цинічні слова»
    Галина Третьякова написала «цинічне та бездушне» повідомлення про смерть колеги Антона Полякова
    фото з відкритих джерел

    Звернення до голови парламенту не підписала лише фракція «Слуги народу»

    Голови фракцій і груп Верховної Ради, окрім «Слуги народу», підписали звернення до керівництва парламенту з вимогою звільнити Галину Третьякову з посади голови комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів. Причина – її скандальне висловлювання щодо померлого нардепа Антона Полякова. Про це повідомив народний депутат з групи «За майбутнє» Тарас Батенко у Facebook.

    «Очікуємо рішення голови Верховної Ради України та комітету з питань регламенту, депутатської етики та організаційної роботи Верховної Ради України. Будемо жорстко настоювати на усуненні пані Третьякової із займаної посади на наступному пленарному тижні!», – заявив нардеп.

    Депутат також висловив позицію, що Третьякова «недостойна бути народним депутатом після таких цинічних та бездушних слів про смерть Антона Полякова».

    0099

    Зазначимо, після коментаря нардепки від «Слуги народу» Галини Третьякової в партійному чаті щодо смерті нардепа Антона Полякова 15 депутатів-«слуг» вийшли з чату.

    Як відомо, усі фракції вимагають відсторонити «слугу» Третьякову.

    Тим часом сама Третьякова не жалкує про своє повідомлення та заявила в чаті, що «буде плакати тільки за «слугами народу».

    Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради 8 жовтня депутат «Партія «За майбутнє» Ігор Палиця звернувся до франції «Слуга народу». «Щойно у вашому партійному чаті керівниця комітету, який має опікуватися дітьми, пані Третьякова написала про смерть Полякова, що одним ворогом менше», – сказав він. Після цих слів у залі Верховної Ради прозвучали вигуки «Ганьба».

    Утім, нардепка не вибачилася за свої слова, а навпаки дорікнула порушенням свободи слова.

    Читайте також матеріал: Не витримало серце чи таки вбивство? Усі версії смерті нардепа Полякова
    Теги: Верховна Рада депутат політика скандал партія Слуга народу Галина Третьякова Антон Поляков За майбутнє
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Голови фракцій та груп погодили покарання для Третьякової за «цинічні слова»