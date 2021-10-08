Не витримало серце чи таки вбивство? Усі версії смерті нардепа Полякова

«За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності…»

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у ніч на 8 жовтня. Поляков перебував у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Водій таксі стверджує, що нардеп, коли спиняв машину, начебто був у нетверезому стані. Пасажира знудило в автівці, потім у нього почалися конвульсії. Швидка не змогла врятувати чоловіка.

Телеграм-канал «Монастир» вранці опублікував фото з місця трагічного інциденту.

Першим про загибель Полякова повідомив ексспікер Дмитро Разумков. «Хочу вірити, що розслідування буде об’єктивним», – ішлося в його повідомленні.

Втім, окремі нардепи вже висловили сумнів у тому, що розслідування загибелі затятого критика президента Володимира Зеленського та фракції «Слуга народу» буде об’єктивним. Сумніваються вони і в тому, що смерть політика настала з природних причин…

Антон Поляков – народний депутат 9-го скликання. Пройшов до парламенту від партії «Слуга народу» по виборчому округу № 206 (частина Новозаводського району міста Чернігова, Ріпкинський, Чернігівський райони). У листопаді 2019 року був виключений з фракції, згодом сам написав заяву про вихід з партії. Перед початком політичної діяльності займався підприємницькою діяльністю.

Що кажуть правоохоронці

Офіційна версія від пресслужби міської прокуратури Києва звучить так: уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишилися при ньому. За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, після цього його почало нудити в машині.

Патрульні терміново викликали швидку та витягли пасажира з авто, щоб покласти у стабільне положення. У нього не було пульсу та дихання. Правоохоронці робили серцево-легеневу реанімацію, згодом її продовжили медики. Втім, зусилля були марними. Поляков помер.

Фото з місця загибелі депутата Полякова. Його тіло лежить на дорозі біля автомобіля (Фото: телеграм-канал «Монастир»)

«За результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця», – повідомили у прокуратурі та додали, що наразі чекають результатів токсикологічної експертизи.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підтвердила інформацію про те, що нардепа нудило перед смертю.

Згодом начальник поліції Києва Іван Виговський не виключив отруєння Полякова. «Висунуто кілька версій. Це хронічне захворювання у Полякова, яке могло привести до смерті, а також отруєння невідомою речовиною як самостійно, так і невідомою особою. На даний момент у нас вже є попередня лікарське свідоцтво про смерть після розтину, згідно з яким причиною смерті Полякова є гостра коронарна недостатність, гостра хронічна ішемічна хвороба серця», – зазначив Виговський.

Соцмережі та й деякі політики мало вірять у версію природної смерті молодого депутата. Вони наводять свої аргументи.

«Не вірю у те, що його смерть природна», «Ця смерть на чиїхось руках», «Це вбивство», – такі коментарі можна побачити під останнім дописом Полякова у Facebook, який закінчується словами «Владі потрібні тільки грошові потоки та «злив» суверенітету за подарунки МВФ. На людей їм наплювати!».

Екснардеп Тарас Чорновіл звертає увагу, що «смерть нардепа Полякова відбулася за дуже дивних обставин». «Таксист твердить, що пасажир із ознаками алкогольного сп'яніння зупинив його машину (не замовив, не викликав, а стояв на вулиці й голосував о другій ночі?!) на проспекті Соборності, 2 в Дніпровському районі Києва та сказав їхати на вул. Березняківську. Це недалекий район, відстань від одного кілометра, залежно до кінцевої точки на Березняках», – зауважує Чорновіл.

«Здоров'я цьому 33-річному хлопцеві явно не бракувало. Я із лікарської родини (мама – медик від Бога), тому трохи навчився помічати ознаки людей із хронічними хворобами. А Антон аж дихав здоров'ям. Тому в мене також виникає цілком резонне питання – що це було?», – додає екснардеп.

Інший колишній народний обранець Борислав Береза також висловив сумніви у правдивості релізів поліції та прокуратури: «Вже є питання до офіційної інформації.

1. Поліція не розглядає версію вбивства депутата Антона Полякова (група «За майбутнє»), він не був п'яний. «Запаху алкоголю від нього не було», – відзначили в поліції.

2. При цьому, таксист (громадянин Азербайджану Ельмір М.), який підібрав Полякова біля дороги за адресою проспект Соборності, 2, коли той ловив машину, дає інші дані: «Стояла та хиталася людина. Я зупинився. Потім їхав, його нудило. Він був явно п'яний».

Після такої абсолютно протилежної інформації не тільки у мене просто таки геометрично «росте» довіра до інформації від правоохоронних органів».

Нагадаємо, рік тому, 2 вересня, Поляков втрапив в один підозрілий інцидент. Біля кафе «Джаз» у Шевченківському районі Києва невідомі напали й побили народного депутата о 4.30 ранку. «Зі слів потерпілого встановлено, що о 4:30 біля одного з будинків на вулиці Богдана Хмельницького під час конфлікту невідомий завдав йому тілесних ушкоджень. Для надання медичної допомоги депутат самостійно звернувся до травмпункту», – повідомляли в МВС. Тоді нападника затримали.

Перший «слуга»-вигнанець

З червня 2020 року Антон Поляков був членом депутатської групи «За майбутнє»

Колеги у парламенті кажуть, що останнім часом Поляков був пригнічений через те, що позачергове сесійне засідання Ради фактично було провалене – низка попередньо запланованих питань не були включені до порядку денного. Підписи за його проведення Поляков збирав майже три місяці. Про це розповів нардеп Тарас Батенко, керівник групи «За майбутнє», до якої з червня 2020 року входив Поляков. «Учора ми останній раз побачилися з ним о 5-й вечора, коли завершилося позачергове сесійне засідання», – сказав він.

При цьому, Батенко наполягає: Поляков на здоров'я не скаржився. Водночас нардеп зауважив, що загиблий колега емоційно виснажувався під час роботи в парламенті, проте ніколи не повідомляв про погрози фізичною розправою.

Версії про неприродну смерть ґрунтуються на тому, що у молодого депутата, який порвав стосунки з партією влади, було специфічне хобі – «злив» компрометуючих записів у мережу. Два роки тому галасу наробили оприлюднені ним плівки з голосом, схожим на голос нардепа-«кварталівця» Юрія Корявченкова, який роздає вказівки керівництву поліції Кривого Рогу, та непристойною розмовою депутатів «Слуги народу» про те, як потрапила на свою посаду заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна. Депутат запевняв: записи йому надсилають аноніми. Сам Поляков пов’язував своє виключення з тим, що висловлював відкрито свою думку, а також розповідав про «внутрішню кухню» та «розборки» у фракції.

В інтерв’ю «Главкому» одразу після виключення з фракції Поляков наробив чимало гострих заяв.

За даними ЗМІ, 7 жовтня Поляков начебто висловив бажання повернутися та відновити співпрацю із фракцією «Слуга народу». Він більше не хотів бути в опозиції до монобільшості. Проте, чи це дійсно правда, ніхто вже не дізнається.

Тим часом у мережу просочилися й інші версії трагедії. За даними колег з парламенту, Поляков певний час проживав з нардепкою Анною Скороход, їх обох 15 листопада 2019 року вигнали з фракції. Під час тих подій правоохоронці почали переслідувати й чоловіка Скороход.

Сьогодні ж, коли депутатка дізналася про загибель колеги, вона втратила свідомість у Раді. Журналісти повідомляють, що в парламент викликали «швидку допомогу». За словами очевидців, депутатка перебувала у стані шоку.

За даними колег, Поляков та Скороход розстались, і це теж наклало свій відбиток на стан депутата. «У Антона була трагедія, вона від нього пішла», – підтверджують джерела у фракції «Слуга народу».

Анна Скороход і Антон Поляков на засіданні Ради 28 червня (Фото з Facebook-сторінки Полякова)

Журналіст Олексій Братущак озвучив у мережі такі деталі. За його даними, вчора ввечері Поляков випивав разом із Русланом Джамбулатовим – помічником Анни Скороход. «Потім Поляков помер, його не змогли відкачати ані поліцейські, ані лікарі. Головне питання: що сталося між бухачєм та смертю? Одна з версій – до алкоголю додали наркоту», – зазначає Братущак.

За словами журналіста, Джамбулатов – дуже «відома у вузьких колах» людина. «Він же був у санкційних списках РНБО за травень цього року. Ну той, що про «воров в законе». Разом зі своїм братом Рустамом. Останнього називають «королем конфіскату», – пояснює журналіст.

Братущак також нагадує про один інцидент, який стався минулого літа. «У ресторані братів на території НСК Олімпійський сталася стрілянина. На місце події прибула поліція. Але потерпілого не знайшла. Побачила лише накритий на трьох осіб стіл. Ну і кров, і зброю, з якої стріляли. Незадовго до приїзду поліції потерпілого вивезли на автівці. Прямо з ресторану. І вже в іншому місці потерпілого з вогневими пораненнями підібрала швидка. По суті, тоді в ресторані була «стрілка», – веде далі журналіст.

«Не писав би все це, якби окремі політики та навколополітики не почали розповідати, що от вчора Поляков заявляв про гроші для «слуг» за голосування. Огидно бачити, як деякі виродки маніпулюють на смерті людини», – наголошує він.

Власне, Виговський підтвердив, що Поляков випивав із Джамбулатовим, однак після виступу Виговського з’явилося ще більше питань. Так, поліція після допиту не стала затримувати ані Джамбулатова, ані таксиста – власне, двох останніх людей, з якими Поляков спілкувався перед смертю. Історія, яку Виговський розказав журналістам, також виглядає дивно. За його словами, після того, як чоловіки випили, Поляков іще півтори години катався містом із Джамбулатовим. Після того Джамбулатов порадив йому їхати додому, висадив на зупинці, де Полякова і підібрав таксист.

«Смертельний» конфуз

Трагічний день позначився і скандалом, який спровокувала смерть депутата, а точніше її обговорення.

«Одним ворогом менше», – так відреагувала на смерть колеги «слуга», глава комітету соцполітики Галина Третьякова (та сама одіозна депутатка, яка і раніше відзначалася вербальними «ляпами»: про «дітей низької якості», про те, що її не влаштовує низька зарплата у 42 тис. грн). Ці слова процитував глава групи «За майбутнє» Ігор Палиця під час сьогоднішнього засідання парламенту. Депутат послався на дані з партійного чату «слуг». Третьякова ж замість того, аби змовчати чи виправдовуватися, почала звинувачувати депутатів з інших фракцій в тому, що вони читають чужі чати, і щось говорити про свободу слова.

«Перше, звідки «замайбах» знає, що пишуть у чаті «слуг народу». А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут в залі конституцією і вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота, то мені здається, що позор – це вам», – заявила Третьякова.

Головуючий Руслан Стефанчук зупинив дивний виступ нардепки та заявив, що її висловлювання про смерть Полякова неприпустимі. «Життя кожної людини є вищою соціальною цінністю. Так гарантує стаття 3 Конституції України. І давайте припинимо на цьому будь-які спекуляції. А свобода слова, в тому числі означає відповідальність за те, що говорить кожен з нас», – сказав Стефанчук.

Одіозна депутатка таки поплатилася за свою нелюдську репліку: її відсторонять від п’яти сесійних засідань Ради.

Наталія Сокирчук, «Главком»