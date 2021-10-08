«Це повна моральна деградація». Депутати вимагають покарати Третьякову

Галина Третьякова знову втрапила у скандал через свої висловлювання

Третьякова написала про смерть Полякова, що одним ворогом менше

Керівники парламентських фракцій вимагають зняти Галину Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики і захисту ветеранів. Про це повідомила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

«Якась повна моральна деградація. Голова комітету соціальної політики Галина Третьякова написала в партійному чаті «слуг» слова радості щодо смерті колеги, мовляв, «одним ворогом менше». А потім ще сказала, що це свобода слова», – обурилася Геращенко.

«Та сама Третьякова, яка вчора клеймила Разумкова, що давав слово опозиції та не вимикав мікрофон, коли критикують Зеленського. Це просто шок. Хочеться вибачитися перед родиною та близькими Антона Полякова, що таке взагалі можливе. Що таке відбувається в парламенті. Що тут зграя», – пише Геращенко.

Вона додала, що керівники парламентських фракцій подають спільну заяву до регламентного комітету з вимогою відсторонити Третякову від п’яти сесійних засідань і відправити її у відставку з посади голови комітету соцполітики.

Некоректні вислови «слуги» Галини Третьякової щодо смерті депутата Полякова викликали сьогодні в парламенті обурення. Утім, нардепка не вибачилася за свої слова, а навпаки дорікнула порушенням свободи слова.

«Перше, звідки «замайбах» знає, що пишуть у чаті «слуг народу». А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут в залі конституцією і вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота, то мені здається, що позор – це вам», – заявила Третьякова.

Зазначимо, що Третьякова періодично втрапляє у скандал через свої висловлювання. Так, у червні Третьякова заявила, що українцям «на фізіологічному рівні» досить заробітної плати в 5-5,5 тисяч гривень. Заява «слуги народу» викликала низку негативних відгуків від економічних експертів та громадян.

Ще рік тому Третьякова заявила, що безробітні народжують дітей «дуже низької якості».

Після цих заяв нардепа Ради Федерації профспілок України з питань рівності прав жінок і чоловіків у відкритому листі до спікера парламенту Дмитра Разумкова вимагала відкликати Третьякову з посади голови комітету, розцінивши її позицію як антисоціальну й антигуманну.

Як вже відомо, нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що наразі очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Вони стали першими, кого «Слуга народу» фактично вигнала із фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.

Сьогодні депутатка Скороход втратила свідомість у Раді через смерть Полякова.

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