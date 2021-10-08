«Слуга» Третьякова про смерть Полякова: Одним ворогом менше

Поляков був одним із перших депутатів, якого виключили із фракції «Слуга народу»

Під час засідання Верховної Ради 8 жовтня депутат «Партія «За майбутнє» Ігор Палиця звернувся до франції «Слуга народу».

«Щойно у вашому партійному чаті керівниця комітету, який має опікуватися дітьми, пані Третьякова написала про смерть Полякова, що одним ворогом менше», – сказав він.

Після цих слів у залі Верховної Ради прозвучали вигуки «Ганьба».

Палиця продовжив свій виступ: «Хотів би попросити вас, шановна фракція «Слуга народу», зробити висновок зі слів пані Третьякової. Я вважаю, що це неприпустимо, яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Антон Поляков…Померла людина, крім того, наш колега по парламенту. Я дуже прошу вас, дуже прошу пана Стефанчука зробіть, будь ласка, моральні висновки і скажіть, як треба виходити морально з цієї ситуації. Такого робити не можна».

Сама депутатка Третьякова не спростувала цього факту. Вона лише обурилася тим, що представники іншої фракції читають чат «Слуги народу». А також почала говорити про свободу слова. Що лише підтвердило, що депутатка не відмовляється від своїх слів.

Нагадаємо, нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

У телеграм-каналі «Монастир» опублікували фото з місця трагічного інциденту. Канал повідомляє, що нардеп був начебто у нетверезому стані. Так каже і водій таксі.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що нардепа нудило перед смертю.

На виборах президента України 2019 року Поляков довіреною особою кандидата у Володимира Зеленського по ТВО №205 (Чернігів).

З 29 серпня 2019 – народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу» (в.о. № 206, Чернігів). Член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, голова підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу.

Він був одним з перших депутатів, якого виключили із фракції «Слуги народу». Це сталося 15 листопада 2019 року. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.

А у грудні 2019 року Поляков узагалі вирішив вийти з партії «Слуга народу». У Верховній Раді він приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.





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