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    «Слуга» Третьякова про смерть Полякова: Одним ворогом менше

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    За словами Палиці,&nbsp;Третьякова цинічно висловилася про смерть Полякова - «Слуга» Третьякова про смерть Полякова: Одним ворогом менше
    За словами Палиці, Третьякова цинічно висловилася про смерть Полякова
    фото скріншот відео

    Поляков був одним із перших депутатів, якого виключили із фракції «Слуга народу»

    Під час засідання Верховної Ради 8 жовтня депутат «Партія «За майбутнє» Ігор Палиця звернувся до франції «Слуга народу».

    «Щойно у вашому партійному чаті керівниця комітету, який має опікуватися дітьми, пані Третьякова написала про смерть Полякова, що одним ворогом менше», – сказав він.

    Після цих слів у залі Верховної Ради прозвучали вигуки «Ганьба».

    Палиця продовжив свій виступ: «Хотів би попросити вас, шановна фракція «Слуга народу», зробити висновок зі слів пані Третьякової. Я вважаю, що це неприпустимо, яким би політичним опонентом чи людиною не був пан Антон Поляков…Померла людина, крім того, наш колега по парламенту. Я дуже прошу вас, дуже прошу пана Стефанчука зробіть, будь ласка, моральні висновки і скажіть, як треба виходити морально з цієї ситуації. Такого робити не можна».

    Сама депутатка Третьякова не спростувала цього факту. Вона лише обурилася тим, що представники іншої фракції читають чат «Слуги народу». А також почала говорити про свободу слова. Що лише підтвердило, що депутатка не відмовляється від своїх слів.

    Нагадаємо, нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

    У телеграм-каналі «Монастир» опублікували фото з місця трагічного інциденту. Канал повідомляє, що нардеп був начебто у нетверезому стані. Так каже і водій таксі.

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що нардепа нудило перед смертю.

    На виборах президента України 2019 року Поляков довіреною особою кандидата у Володимира Зеленського по ТВО №205 (Чернігів).

    З 29 серпня 2019 – народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу» (в.о. № 206, Чернігів). Член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, голова підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу.

    Він був одним з перших депутатів, якого виключили із фракції «Слуги народу». Це сталося 15 листопада 2019 року. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.

    А у грудні 2019 року Поляков узагалі вирішив вийти з партії «Слуга народу». У Верховній Раді він приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.


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    Теги: депутат смерть За майбутнє
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    «Слуга» Третьякова про смерть Полякова: Одним ворогом менше