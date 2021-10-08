Скандал у Раді: «Слуга» Третьякова не покаялася за слова про смерть «ворога» Полякова

Руслан Стефанчук зупинив опальний виступ нардепки

Некоректні вислови «слуги» Галини Третьякової щодо смерті депутата Полякова викликали сьогодні в парламенті обурення. Утім, нардепка не вибачилася за свої слова, а навпаки дорікнула порушенням свободи слова.

«Перше, звідки «замайбах» знає, що пишуть у чаті «слуг народу». А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут у залі конституцією та вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота, то мені здається, що позор – це вам», – заявила Третьякова.

Головуючий Руслан Стефанчук зупинив опальний виступ нардепки та заявив, що її висловлювання про смерть Полякова неприпустимі. «Життя кожної людини є вищою соціальною цінністю. Так гарантує стаття 3 Конституції України. І давайте припинимо на цьому будь-які спекуляції. А свобода слова, в тому числі, означає відповідальність за те, що говорить кожен з нас», – сказав Стефанчук.

Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради 8 жовтня депутат «Партія «За майбутнє» Ігор Палиця звернувся до франції «Слуга народу». «Щойно у вашому партійному чаті керівниця комітету, який має опікуватися дітьми, пані Третьякова написала про смерть Полякова, що одним ворогом менше», – сказав він. Після цих слів у залі Верховної Ради прозвучали вигуки «Ганьба».

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

У телеграм-каналі «Монастир» опублікували фото з місця трагічного інциденту. Канал повідомляє, що нардеп був начебто у нетверезому стані. Так каже і водій таксі.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що нардепа нудило перед смертю.

На виборах президента України 2019 року Поляков довіреною особою кандидата у Володимира Зеленського по ТВО №205 (Чернігів).

З 29 серпня 2019 – народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу» (в.о. № 206, Чернігів). Член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, голова підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу.

Він був одним з перших депутатів, якого виключили із фракції «Слуги народу». Це сталося 15 листопада 2019 року. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.

А у грудні 2019 року Поляков узагалі вирішив вийти з партії «Слуга народу». У Верховній Раді він приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

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