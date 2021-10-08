  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Скандал у Раді: «Слуга» Третьякова не покаялася за слова про смерть «ворога» Полякова

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Слуга&raquo; Третьякова насмішкувато прокоментувала смерть депутата Полякова - Скандал у Раді: «Слуга» Третьякова не покаялася за слова про смерть «ворога» Полякова
    «Слуга» Третьякова насмішкувато прокоментувала смерть депутата Полякова
    фото скріншот відео

    Руслан Стефанчук зупинив опальний виступ нардепки

    Некоректні вислови «слуги» Галини Третьякової щодо смерті депутата Полякова викликали сьогодні в парламенті обурення. Утім, нардепка не вибачилася за свої слова, а навпаки дорікнула порушенням свободи слова.

    «Перше, звідки «замайбах» знає, що пишуть у чаті «слуг народу». А по-друге, коли люди, які борються за свободу слова, яка гарантована кожній людині тут у залі конституцією та вважають, що вони можуть накидати комусь якісь платки на рота, то мені здається, що позор – це вам», – заявила Третьякова.

    Головуючий Руслан Стефанчук зупинив опальний виступ нардепки та заявив, що її висловлювання про смерть Полякова неприпустимі. «Життя кожної людини є вищою соціальною цінністю. Так гарантує стаття 3 Конституції України. І давайте припинимо на цьому будь-які спекуляції. А свобода слова, в тому числі, означає відповідальність за те, що говорить кожен з нас», – сказав Стефанчук.

    Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради 8 жовтня депутат «Партія «За майбутнє» Ігор Палиця звернувся до франції «Слуга народу». «Щойно у вашому партійному чаті керівниця комітету, який має опікуватися дітьми, пані Третьякова написала про смерть Полякова, що одним ворогом менше», – сказав він. Після цих слів у залі Верховної Ради прозвучали вигуки «Ганьба».

    Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

    У телеграм-каналі «Монастир» опублікували фото з місця трагічного інциденту. Канал повідомляє, що нардеп був начебто у нетверезому стані. Так каже і водій таксі.

    Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що нардепа нудило перед смертю.

    На виборах президента України 2019 року Поляков довіреною особою кандидата у Володимира Зеленського по ТВО №205 (Чернігів).

    З 29 серпня 2019 – народний депутат IX скликання від партії «Слуга народу» (в.о. № 206, Чернігів). Член Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, голова підкомітету з питань дотриманням антикорупційного законодавства у сфері реформування оборонно-промислового комплексу.

    Він був одним з перших депутатів, якого виключили із фракції «Слуги народу». Це сталося 15 листопада 2019 року. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.

    А у грудні 2019 року Поляков узагалі вирішив вийти з партії «Слуга народу». У Верховній Раді він приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

    Читайте також:
    Теги: Верховна Рада депутат Свобода смерть Руслан Стефанчук Ігор Палиця Антон Поляков За майбутнє
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скандал у Раді: «Слуга» Третьякова не покаялася за слова про смерть «ворога» Полякова