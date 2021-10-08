Заява Третьякової про смерть нардепа: 15 «слуг» вийшли з партійного чату

Галина Третьякова не жалкує про своє повідомлення про смерть Антона Полякова

«Якщо в чаті таке починають писати, то, вважаю, він не потрібен», – заявив нардеп Качура

Після коментаря нардепки від «Слуги народу» Галини Третьякової в партійному чаті щодо смерті нардепа Антона Полякова 15 депутатів-«слуг» вийшли з чату. Про це журналістам у кулуарах повідомив нардеп Олександр Качура, пише LB.ua.

За його словами, 15 народних депутатів фракції «Слуга народу» вийшли з партійного чату після того, як Галина Третьякова прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова.

«Якщо в чаті таке починають писати, то, вважаю, він не потрібен. Вирішувати якісь питання ми можемо тут, у залі», – зауважив Качура.

Також чат залишили депутати Ірина Верещук, Богдан Яременко та інші.

Нардеп вважає, що така ситуація не може обійтися лише вибаченням. Він назвав висловлювання колеги аморальними.

Як відомо, усі фракції вимагають відсторонити «слугу» Третьякову.

Тим часом сама Третьякова не жалкує про своє повідомлення та заявила в чаті, що «буде плакати тільки за «слугами народу».

Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради 8 жовтня депутат «Партія «За майбутнє» Ігор Палиця звернувся до франції «Слуга народу». «Щойно у вашому партійному чаті керівниця комітету, який має опікуватися дітьми, пані Третьякова написала про смерть Полякова, що одним ворогом менше», – сказав він. Після цих слів у залі Верховної Ради прозвучали вигуки «Ганьба».

Утім, нардепка не вибачилася за свої слова, а навпаки дорікнула порушенням свободи слова.